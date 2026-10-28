Un estudio alerta de que los análisis habituales pueden ocultar daño renal en pacientes con cáncer

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MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nuevas investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, en Brasil, indican que las medidas de función renal comúnmente utilizadas subestiman considerablemente la prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC) en pacientes con cáncer.

En un estudio con 1.200 adultos con tumores sólidos, los investigadores compararon la tasa de filtración glomerular medida (TFGm), que mide directamente la tasa de filtración renal mediante un marcador de depuración especializado, con los valores de TFG estimada (TFGe) comúnmente utilizados, basados en las proteínas sanguíneas cistatina C y creatinina.

Las tasas de prevalencia de ERC basadas en mGFR, eGFR basada en creatinina y eGFR basada en creatinina y cistatina C fueron 18,9%, 10,2% y 15,7%, respectivamente. Entre aquellos con mGFR de 45-59 ml/min/1,73 m 2 (indicativo de ERC leve a moderada), el 72,1% tenía eGFR basada en creatinina >60, lo que sugiere que tenían una función renal normal. Entre aquellos con mGFR <45 (indicativo de ERC más avanzada), el 52,5% tenía eGFR basada en creatinina >45. Agregar cistatina C a la creatinina mejoró la discrepancia de la TFG, pero la concordancia siguió siendo baja.

Estos umbrales son especialmente importantes para las decisiones sobre la elegibilidad de los fármacos y los ajustes de dosis, ya que las tasas de eliminación de fármacos suelen disminuir a medida que se deteriora la función renal.

"Los resultados sugieren que los errores en la estimación de la TFG pueden contribuir a una mayor toxicidad en pacientes con cáncer que reciben terapia anticancerígena", asegura la autora principal, la doctora Veronica Torres Costa e Silva, de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, en Brasil.

"Pondré el ejemplo del cisplatino. La mayoría de las recomendaciones indican que los pacientes con una TFG de 45-60 ml/min/1,73 m2 deberían recibir una reducción de dosis del 25-50%, y aquellos con una TFG inferior a 45 ml/min/1,73 m2 no deberían considerarse elegibles. Esto significa que nuestros pacientes reciben dosis excesivamente altas y presentan una mayor frecuencia de toxicidad porque no somos capaces de evaluar con precisión la TFG ni de realizar ajustes de dosis precisos".