Especialistas María Cristina Ontoria, Inés García y Cristina Díaz, del Servicio de Pediatría del Hospital La Candelaria, abordan en un estudio los efectos en el crecimiento con la enfermedad de Cushing en la pubertad - HOSPITAL DE LA CANDELARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadoras del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife) han descrito que el exceso prolongado de cortisol durante la pubertad, producido por la enfermedad de Cushing, puede dejar secuelas parcialmente irreversibles en el crecimiento.

El trabajo, publicado la revista científica Reports, lo han desarrollado las especialistas María Cristina Ontoria, Inés García y Cristina Díaz, del Servicio de Pediatría del Hospital La Candelaria, y los investigadores Sebastián E. Martín, de la Universidad Europea de Canarias, e Isidro Miguel Martín, de la Universidad del Atlántico Medio, según ha precisado el Hospital en una nota.

La relevancia de esta investigación radicaría en que la enfermedad de Cushing es una patología muy poco frecuente en la población pediátrica y suele diagnosticarse con retraso.

El estudio analiza, asimismo, la evolución longitudinal de un menor de 13 años y 8 meses que fue derivado a la consulta especializada de Endocrinología Pediátrica del Hospital La Candelaria tras presentar durante casi dos años una marcada ralentización del crecimiento --apenas 0,8 centímetros al año-- acompañada de un aumento progresivo de peso.

SEGUIMIENTO DEL PACIENTE

Tras realizar diversas pruebas hormonales y dinámicas, por parte del Servicio de Análisis clínico, además de realizarle una resonancia magnética de alta resolución, el equipo médico confirmó que el paciente padecía enfermedad de Cushing provocada por un microadenoma en la hipófisis de apenas 3 por 2 milímetros, responsable de estimular la producción excesiva y mantenida de cortisol.

El paciente fue intervenido con éxito mediante cirugía transesfenoidal endoscópica endonasal para extirpar por completo el tumor por el servicio de Neurocirugía, tras lo cual los altos niveles hormonales remitieron.

En los diez meses siguientes, el joven experimentó una notable recuperación: creció 12 centímetros, normalizó su índice de masa corporal y mostró una mejoría progresiva en su capacidad de atención y rendimiento académico, que se habían visto afectados durante la enfermedad.

No obstante, al alcanzar los 18 años, su estatura definitiva (167,5 cm) quedó por debajo de su talla genética esperada, lo que confirmaría el impacto duradero del cortisol sobre el cartílago de crecimiento cuando el diagnóstico se demora.

LABOR MULTIDISCIPLINAR

Su caso, subrayan desde el complejo hospitalario, mostraría el éxito de la labor de un equipo multidisciplinar de profesionales integrado por especialistas en endocrinología infantil, neurocirugía, radiología pediátrica y análisis clínico.

A diferencia de los adultos --en quienes predominan complicaciones como la diabetes tipo 2, la hipertensión severa y el alto riesgo cardiovascular--, en niños y adolescentes el freno en el crecimiento es el marcador clínico más temprano y sensible de esta enfermedad.

Los autores destacan la importancia del diagnóstico precoz y del abordaje multidisciplinar para preservar el desarrollo físico, metabólico y neurocognitivo de estos pacientes, así como la necesidad de un seguimiento endocrinológico estructurado tras la cirugía.