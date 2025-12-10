Un estudio abre nuevas vías para tratar la enfermedad de Huntington con luz modular

Los investigadores de la UB a cargo del estudio. - UB

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) ha usado la luz modular para mostrar cómo los astrocitos, células del cerebro tradicionalmente consideradas de apoyo, influyen en la plasticidad cerebral y se encuentran alterados en la enfermedad de Huntington, lo que abre nuevas vías para abordarla.

El trabajo, publicado en la revista 'Science', se centra en la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad del cerebro de modificar las conexiones neuronales para favorecer el aprendizaje, que se ve "profundamente alterada" en la enfermedad de Huntington, informa la UB en un comunicado de este miércoles.

SEÑALIZACIÓN DE AMPC

Dicha plasticidad depende en gran parte de la señalización de la proteína adenosina monofosfato cíclico (AMPc), si bien aún se desconoce qué papel tiene la AMPc de los astrocitos en este proceso.

Los investigadores han estudiado los efectos de esta proteína en astrocitos de ratones sanos y en un modelo de raón con la enfermedad de Huntington, usando por primera vez en organismos complejos una herramienta optogenética que permite controlar estas moléculas con luz.

RESULTADOS

Los resultados muestran que la activación de AMPc en astrocitos potencia la plasticidad sináptica en neuronas, y que la manipulación selectiva de esta vía de señalización tiene un impacto "múltiple", molecular, celular y de comportamiento.

El equipo ha observado diferencias en el modelo de ratón de Huntington, como una respuesta hemodinámica más marcada que en los animales sanos, lo que indica que los astrocitos no responden de la misma forma que en condiciones normales, y que su función reguladora de la plasticidad sináptica está desajustada en la enfermedad de Huntington.

Según los investigadores, los descubrimientos evidencian que los astrocitos tienen "un papel mucho más activo del que se pensaba" en el funcionamiento y la disfunción del cerebro, y que entender cómo la señalización de AMPc se ve alertada en estos procesos puede abrir nuevas vías para desarrollar terapias más específicas y efectivas para la enfermedad de Huntington.