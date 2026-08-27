Un estudio de 35 años identifica los factores que influyen en el riesgo de enfermedad de Lyme

Archivo - Imagen de recurso de una garrapata. - LADISLAV KUBE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto Cary de Estudios de Ecosistemas, en Nueva York (EEUU), han analizado durante 35 años cómo las interacciones entre las bellotas, los roedores, las garrapatas, los depredadores y el clima influyen en el riesgo de transmisión de la enfermedad de Lyme a las personas.

Así, un nuevo artículo, publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', detalla nueve de los hallazgos más sorprendentes del proyecto de investigación hasta la fecha.

"En definitiva, estos descubrimientos han enriquecido nuestro conocimiento de este sistema, ayudándonos a mejorar la gestión del riesgo de enfermedades transmitidas por garrapatas", ha afirmado el autor principal, Richard Ostfeld , ecólogo de enfermedades del Instituto Cary y codirector del programa de investigación junto con Shannon LaDeau.

Ostfeld ha añadido que muchos de los hallazgos no habrían sido posibles sin las décadas de datos recopilados hasta la fecha, lo que permite al equipo distinguir estadísticamente las tendencias y los factores determinantes reales de los eventos y correlaciones aleatorios.

"Los estudios de esta profundidad y duración son increíblemente raros. Esta investigación ha seguido a una comunidad ecológica -que incluye robles, mamíferos y microorganismos- examinando cómo interacciones como la depredación, el parasitismo y la competencia dan forma al sistema a lo largo del tiempo. La evolución del conocimiento que se resume en este artículo es algo que simplemente no se puede obtener sin un estudio tan extenso y centrado en el sistema", ha indicado LaDeau.

LOS CIERVOS SON MENOS IMPORTANTES DE LO QUE SE PENSABA

Cuando la enfermedad de Lyme se reconoció por primera vez en Estados Unidos en la década de 1980, algunos investigadores supusieron que el ciervo de cola blanca desempeñaba un papel importante en la propagación de la enfermedad, ya que los venados cazados en otoño suelen portar un gran número de garrapatas adultas.

Si bien los venados no infectan a las garrapatas con el patógeno 'Borrelia', la lógica era que una mayor cantidad de venados podría alimentar a más garrapatas hembras adultas, las cuales, a su vez, podrían poner más huevos y producir más garrapatas inmaduras.

Sin embargo, tras varias décadas de investigación intensiva, el estudio a largo plazo realizado en el campus del Instituto Cary -un ecosistema boscoso que abarca 2.000 acres en el condado de Dutchess, en Nueva York- no ha encontrado una relación estadística entre la abundancia de ciervos y la densidad de garrapatas en estado de ninfa, la etapa del ciclo de vida de las garrapatas con mayor probabilidad de transmitir la enfermedad de Lyme a las personas.

MAYOR IMPORTANCIA DE LOS RATONES

Si bien la abundancia de ciervos no se asoció con la cantidad de ninfas de garrapatas, la abundancia de ratones sí. El estudio a largo plazo ha demostrado que un año con una alta población de ratones incrementó la cantidad de ninfas del año siguiente en aproximadamente un 40 por ciento. Los ratones de patas blancas son una fuente de alimento de alta calidad para las larvas de la garrapata de patas negras y, además, son muy buenos transmisores de la bacteria 'Borrelia burgdorferi'.

Las garrapatas que contraen la bacteria 'Borrelia' en su etapa larvaria pueden transmitirla al alimentarse como ninfas. Esta es la etapa del ciclo de vida con mayor probabilidad de infectar a las personas.

Además, el proyecto ha revelado que la fructificación masiva de bellotas -cuando un gran número de robles sueltan sus bellotas al mismo tiempo- crea una abundancia de alimento para los ratones, lo que aumenta sus poblaciones al año siguiente, y las de garrapatas en estado ninfal al año subsiguiente. Por lo tanto, una gran cosecha de bellotas predice con certeza un mayor número de garrapatas en estado ninfal dos años después.

LAS TEMPERATURAS EXTREMAS NO MATAN A LAS GARRAPATAS

Asimismo, estudios de laboratorio previos habían sugerido que las garrapatas de patas negras mueren con el calor y el frío extremos, pero los estudios de campo de Cary revelaron que, en entornos naturales, las garrapatas sobreviven al calor y al frío, presumiblemente refugiándose en la tierra y la hojarasca.

El equipo, sin embargo, ha detectado una tendencia: los años más cálidos en general presentan un número menor de ninfas de garrapata. Por el contrario, los años cálidos son beneficiosos para las poblaciones de ratones, por lo que será importante continuar con el monitoreo de esta combinación de efectos.

Las principales conclusiones del programa de monitoreo a largo plazo son que la dinámica ecológica que rige el riesgo de la enfermedad de Lyme es compleja pero predecible. Saber que la abundancia de ratones, pero no la de ciervos, está relacionada con un mayor número de garrapatas en estado ninfal -y que las inclemencias del invierno pueden no reducir sustancialmente las poblaciones de garrapatas- puede ayudar a los funcionarios de salud pública a anticipar períodos de mayor riesgo de la enfermedad de Lyme y a orientar las medidas de prevención.

"Cabría esperar que un clima más cálido, que beneficia a los ratones, también beneficiara a las garrapatas, pero hasta ahora no lo hemos observado. Necesitamos saber qué esperar de las distintas manifestaciones del cambio climático, que a veces son más cálidas y secas, y otras veces más cálidas y húmedas. La época del año en que hace mucho calor también influye en las garrapatas, los robles y la producción de bellotas", ha finalizado Ostfeld.