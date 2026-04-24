Un estudio con 12.000 hermanos revela cómo el entorno familiar reduce problemas mentales y sociales

Archivo - Hermanos peleados sentados en el sofá. - FIZKES/ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los niños que crecen en circunstancias familiares difíciles tienen mayor riesgo de sufrir problemas en el futuro. Estos pueden incluir problemas de salud mental, dificultades escolares o conductas delictivas.

Para determinar hasta qué punto se pueden influir en estos factores, investigadores del Instituto Karolinska estudiaron parejas de hermanos en Suecia: uno fue adoptado de una familia de alto riesgo, mientras que el otro permaneció con sus padres biológicos y creció con ellos.

Esto les permitió comparar los efectos a largo plazo de diferentes entornos familiares, teniendo en cuenta los factores genéticos.

Los niños adoptados que han crecido en entornos familiares más favorables que sus hermanos tienen menor riesgo de sufrir problemas de salud mental, delincuencia y problemas sociales; beneficios que, en algunos casos, se extienden a la siguiente generación, según expertos del Instituto Karolinska (Suecia).

Estas conclusiones de un nuevo estudio con 12.000 hermanos suecos se publican en 'The BMJ'.

LOS EFECTOS POSITIVOS PUEDEN EXTENDERSE A LA SIGUIENTE GENERACIÓN

"Nuestro estudio demuestra que un entorno familiar más favorable puede marcar una gran diferencia, especialmente para los niños que comienzan la vida con claros factores de riesgo", desarrolla Erik Pettersson, profesor asociado del Departamento de Epidemiología Médica y Bioestadística del Instituto Karolinska.

El estudio se basa en los registros de población suecos y abarca a poco más de 12.000 hermanos y hermanastros nacidos entre 1950 y 1980. Todos provienen de familias donde al menos uno de los padres había experimentado algún tipo de problema psiquiátrico o social, como enfermedad mental, delincuencia o intento de suicidio, y donde al menos un niño había sido dado en adopción antes de los diez años. Las familias que acogieron a niños adoptados solían tener mayores recursos y un estatus socioeconómico más elevado.

Los resultados muestran que los niños adoptados presentaban un menor riesgo de padecer enfermedades mentales, delincuencia y dependencia de prestaciones sociales en la edad adulta, en comparación con sus hermanos que crecieron con sus padres biológicos.

Además, obtuvieron mejores resultados académicos y, en promedio, alcanzaron un mayor nivel educativo. Asimismo, los hombres adoptados tuvieron un mejor desempeño durante el servicio militar obligatorio, tanto en las pruebas de inteligencia como en las entrevistas que evaluaban la resiliencia al estrés y la adaptabilidad social.

Los investigadores también analizaron si estas diferencias se transmitían a la siguiente generación. En total, se estudiaron cerca de 22.000 hijos de las parejas de hermanos. En promedio, los hijos de hermanos adoptados mostraron un mejor funcionamiento que sus primos, por ejemplo, un menor riesgo de delincuencia y problemas económicos. Los efectos fueron menos pronunciados que en la generación anterior, pero apuntaban en la misma dirección.

"Esto sugiere que la mejora de las condiciones de vida beneficia no solo al individuo, sino también a la próxima generación", destaca Erik Pettersson. El experto subraya que los resultados no deben interpretarse como un argumento a favor de la adopción, que actualmente es poco común en Suecia. Sin embargo, considera que el estudio resalta el valor de las intervenciones para niños en entornos vulnerables.

"La investigación sobre los efectos de diversas medidas de apoyo destinadas a brindar a los niños una mejor crianza es limitada y fragmentada", agrega.

"Algunos estudios muestran beneficios significativos a largo plazo; otros muestran pocos o ningún beneficio. Nuestro estudio sugiere que el potencial es considerable, aunque no podemos afirmar qué medidas son las más importantes", añade.

El estudio fue financiado por el Consejo Sueco de Investigación, el Consejo Sueco de Investigación para la Salud, la Vida Laboral y el Bienestar, la Sociedad Sueca de Medicina, la Fundación Söderström Königska Sjukhemmet y la Fundación Sueca del Cerebro. Consulte la publicación para obtener información sobre posibles conflictos de intereses.