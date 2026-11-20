Archivo - Niño sentado en una escalera, triste, deprimido. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / FZANT - Archivo

MADRID 20 (EUROPA PRESS)

El dolor crónico suele ir acompañado de ansiedad, lo que puede dificultar el tratamiento al reforzar el miedo al dolor y las conductas de evitación. El estrés en la infancia temprana, incluyendo el abuso y la negligencia infantil, aumenta el riesgo de desarrollar dolor crónico y ansiedad en la edad adulta, siendo las mujeres particularmente vulnerables. En muchos casos, esta susceptibilidad permanece latente durante años y solo se manifiesta tras una lesión posterior.

Un nuevo estudio realizado en ratones muestra que el estrés en la infancia temprana puede predisponer al cerebro al dolor crónico y la ansiedad en la edad adulta, especialmente en mujeres, tal y como determinan expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Heidelberg (Alemania).

Los autores del estudio, que se publica en 'Science', informan que una vía neuronal entre dos regiones cerebrales implicadas en el dolor y el miedo parece ser la responsable de esta mayor sensibilidad, y comprender esta vía podría representar una diana terapéutica para abordar el dolor crónico y la ansiedad en mujeres con antecedentes de adversidad infantil.

LA INVESTIGACIÓN LA HAN REALIZADO EN UN MODELO DE RATÓN

Investigaciones previas han sugerido que una vía neuronal que conecta el tálamo paraventricular y la amígdala central (dos regiones implicadas en el procesamiento del estrés, el miedo y el dolor) podría ayudar a explicar cómo la adversidad en la infancia temprana y las lesiones posteriores interactúan para producir dolor persistente y conductas de evitación. Sin embargo, los mecanismos neuronales responsables de esta vulnerabilidad aún no se comprenden del todo.

Para abordar esta laguna, los investigadores utilizaron un modelo de ratón que combinaba el estrés temprano en la vida, inducido mediante el aislamiento social posterior al destete, con una lesión nerviosa posterior en la edad adulta. Mediante registros electrofisiológicos y técnicas de manipulación de circuitos, incluyendo quimiogenética.

Posteriormente, examinaron la actividad en la vía que conecta el tálamo paraventricular y la amígdala central. Si bien el aislamiento social y la lesión nerviosa aumentaron la sensibilidad al dolor en ambos sexos, sus efectos combinados fueron notablemente más fuertes en las hembras, produciendo una hipersensibilidad mecánica más persistente y una mayor evitación relacionada con el dolor.

Las ratonas expuestas a ambos factores estresantes también mostraron un mayor comportamiento de escape y una mayor evitación en entornos que provocaban ansiedad, lo que sugiere que la adversidad temprana amplifica tanto las dimensiones sensoriales como emocionales del dolor crónico.

Estos efectos no se observaron en la misma medida en los machos. Es más, el bloqueo de la vía previno el aumento de la sensibilidad al dolor y los comportamientos de evitación, mientras que su activación artificial fue suficiente para desencadenar estas respuestas.