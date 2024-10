El estrés crónico acelera la progresión del cáncer colorrectal

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de vanguardia ha descubierto cómo el estrés crónico altera el equilibrio de la microbiota intestinal para acelerar la progresión del cáncer colorrectal (CCR), abriendo nuevas vías para la prevención y el tratamiento del CCR. El trabajo se presenta en la Semana UEG 2024, de la United European Gastroenterology en Viena (Austria) por parte de Quing Li, del grupo de investigación del profesor Jinlin Yang en el Departamento de Cáncer Gastrointestinal y Enfermedades Hepáticas del Hospital de China Occidental de la Universidad de Sichuan (China).

Al eliminar ciertas bacterias intestinales e inducir estrés, los investigadores pudieron concluir una relación entre el estrés y la microbiota intestinal en la progresión del CCR, identificando una especie bacteriana particular como un posible objetivo terapéutico.

"Utilizamos un cóctel de antibióticos (vancomicina, ampicilina, neomicina y metronidazol) para erradicar la microbiota intestinal, seguido de un trasplante de microbiota fecal para investigar si la microbiota intestinal era necesaria para que el estrés crónico acelerara la progresión del CCR", explica Qing Li.

Los resultados mostraron que el estrés crónico no solo aumentó el crecimiento del tumor, sino que también redujo las bacterias intestinales beneficiosas, en particular el género Lactobacillus , que son esenciales para una respuesta inmunitaria saludable contra el cáncer. Al respecto, Li señala: "La progresión del CCR relacionada con el estrés se puede atribuir a una reducción de las bacterias intestinales beneficiosas, ya que esto debilita la respuesta inmunitaria del cuerpo contra el cáncer. El 'L. actobacillus', que es sensible a la vancomicina y la ampicilina, se redujo tanto en el grupo de control como en el grupo de estrés por el cóctel de antibióticos. Esta reducción destaca su papel crucial en el mantenimiento de la salud intestinal y su posible asociación con la progresión del CCR bajo estrés crónico".

Para explorar más a fondo cómo influye el 'Lactobacillus' en los niveles de células T CD8+ (que desempeñan un papel crucial en la inmunidad antitumoral del cuerpo) y en la progresión del CCR, los investigadores suplementaron a ratones con Lactobacillus durante el estrés crónico y observaron una reducción en la formación de tumores.

"A través del análisis fecal, descubrimos que el 'Lactobacillus plantarum' ( L. plantarum ) regulaba específicamente el metabolismo de los ácidos biliares y mejoraba la función de las células T CD8+. Esto indica cómo el Lactobacillus puede mejorar la inmunidad antitumoral", indica Li.

Por otra parte, explica que durante la investigación también surgieron hallazgos inesperados. "Inicialmente, pensamos que 'L. plantarum' podría mejorar la función inmunitaria antitumoral de las células T CD8+ al iniciar la producción de metabolitos, como sugieren los hallazgos anteriores. Sin embargo, nuestras pruebas in vitro revelaron que el medio acondicionado de 'L. plantarum' no estimuló significativamente a las células T CD8+ para producir dichos metabolitos clave. Esto indica que 'L. plantarum' puede requerir sustancias en el entorno intestinal para mejorar la función antitumoral de las células T CD8+".

El potencial de las terapias basadas en Lactobacillus para el tratamiento de pacientes, en particular aquellos afectados por estrés crónico, es prometedor. "La combinación de medicamentos antitumorales tradicionales con la suplementación con L. plantarum podría ser una estrategia terapéutica viable para pacientes con CCR relacionado con el estrés", afirma Li.

El cáncer colorrectal (CCR) es un problema de salud importante en toda Europa y es el segundo cáncer más frecuente y la segunda causa principal de muerte relacionada con el cáncer. Se prevé que su incidencia aumente significativamente en la próxima década, debido al envejecimiento de la población, las dietas poco saludables, la inactividad física y la obesidad. Por ello, en el futuro, el equipo de investigación planea recolectar muestras fecales y tumorales de pacientes con cáncer colorrectal para analizar los cambios en la microbiota intestinal entre individuos con y sin estrés crónico. "Nuestro objetivo es verificar si L. plantarum se reduce significativamente en pacientes con cáncer colorrectal estresados y explorar su relación con las células inmunitarias antitumorales", comparte Li.

Este estudio destaca la intrincada relación entre el estrés, la microbiota intestinal y el cáncer colorrectal, lo que sugiere que las estrategias para restablecer la salud intestinal pueden desempeñar un papel fundamental en el tratamiento del cáncer, en particular para los pacientes que enfrentan estrés crónico. "Restaurar las bacterias beneficiosas en el intestino, como Lactobacillus , podría fortalecer las defensas naturales del cuerpo contra el cáncer colorrectal", concluye Li.