La estimulación nerviosa implantable para la apnea obstructiva del sueño demuestra ser segura y eficaz

Archivo - Hombre adulto medio roncando en la cama por la noche - URBAZON/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La apnea obstructiva del sueño es un trastorno frecuente en el que la vía aérea superior se colapsa repetidamente durante la noche, provocando pausas en la respiración, descensos de oxígeno y una intensa somnolencia diurna que deteriora la calidad de vida y aumenta el riesgo cardiovascular.

Aunque la presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) sigue siendo el tratamiento de referencia, una parte de los pacientes no tolera la mascarilla ni el flujo de aire, y en los últimos años han surgido alternativas como los dispositivos orales, la cirugía de la vía aérea y los implantes que estimulan el nervio hipogloso para mantener abierta la garganta mientras se duerme

QUÉ ES LA ESTIMULACIÓN PROXIMAL DEL NERVIO HIPOGLOSO

Un ensayo controlado aleatorizado con expertos de la Universidad de California en San Diego (Estados Unido) ha evaluado la seguridad y la eficacia de la estimulación proximal del nervio hipogloso (pHGNS), una terapia de estimulación mediante implante dirigida a sectores específicos de los nervios de la lengua, para la apnea obstructiva del sueño (AOS).

Los datos revelan que la pHGNS redujo significativamente las interrupciones de la respiración durante el sueño y mejoró la somnolencia diurna reportada por los pacientes, sin efectos adversos significativos. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

La estimulación del nervio hipogloso (HGNS) es una terapia alternativa aprobada por la FDA para la apnea obstructiva del sueño (AOS) en pacientes que no toleran la presión positiva nasal en las vías respiratorias. La estimulación del nervio hipogloso nasal (pHGNS) ha surgido como una posible opción de tratamiento para la AOS que ofrece mayor estimulación de la lengua y los músculos de las vías respiratorias y una implantación más sencilla sin necesidad de endoscopia del sueño inducida por fármacos en comparación con la HGNS.

ENSAYO OSPREY: MÁS DE LA MITAD DE LOS PACIENTES TRATADOS ALCANZAN EL OBJETIVO

Los investigadores llevaron a cabo el ensayo OSPREY (tratamiento de la apnea obstructiva del sueño mediante estimulación dirigida del nervio hipogloso) para comprender mejor la seguridad y la eficacia de la pHGNS.

Los investigadores asignaron aleatoriamente a 104 adultos de 22 años o más con AOS de moderada a grave en 23 centros de salud de Estados Unidos para recibir terapia con pHGNS inmediatamente (tratamiento) o al mes 7 (control). El criterio de valoración principal fue el índice de apnea-hipopnea (IAH) inferior a 20 eventos/h al mes 7, y otros resultados medidos incluyeron el índice de desaturación de oxígeno (IDO), los resultados informados por los pacientes y la seguridad.

Tras siete meses, el 58,2% de los pacientes del grupo de tratamiento alcanzó el objetivo principal y refirió sentir menos somnolencia durante el día. En cambio, no se observaron mejoras clínicamente significativas en el grupo de control hasta el séptimo mes. Se observaron mejoras continuas en el grupo de tratamiento tras una extensión abierta del ensayo de seis meses.

No se notificaron complicaciones graves relacionadas con el procedimiento, lo que sugiere que la estimulación del nervio vago por vía nasal (pHGNS) podría ser una opción razonable para pacientes que no toleran los tratamientos tradicionales para la apnea del sueño, aunque, según los autores, aún se necesitan estudios más prolongados y con mayor número de participantes.