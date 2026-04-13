La estimulación cerebral profunda podría reducir conductas autolesivas en niños con autismo, según un estudio

Archivo - Niño en la consulta del terapeuta. - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo clínico de fase I con niños con trastorno del espectro autista sugiere que la estimulación cerebral profunda del núcleo accumbens podría reducir la conducta autolesiva, según concluyen investigadores de la Universidad de Toronto (Canadá).

UN ENSAYO CON SEIS NIÑOS Y MODELOS ANIMALES

Corroborado en modelos de ratón, tal y como se expone en 'Science Advance' el tratamiento mejoró no solo la conducta, sino que también modificó la estructura y el volumen de los circuitos neuronales. Un subgrupo de personas con trastorno del espectro autista (TEA) presenta conductas autolesivas debido a una disfunción en sus circuitos corticoestriatales.

Estas conductas son refractarias y resistentes a las intervenciones terapéuticas en casi una cuarta parte de este grupo. Dado que la estimulación cerebral profunda modula directamente la actividad de la red neuronal, tiene el potencial de abordar las conductas autolesivas graves a nivel neurobiológico.

En este trabajo, los investigadores demuestran que la estimulación eléctrica de una región implicada en las conductas autolesivas, el núcleo accumbens, puede desencadenar cambios estructurales que las disminuyen. Así, observaron este efecto tanto en modelos de ratón con TEA (que realizaban acicalamiento excesivo) como en 6 participantes pediátricos.

CAMBIOS CEREBRALES ASOCIADOS A MEJORAS EN LA CONDUCTA

El tratamiento indujo cambios morfológicos a largo plazo (incluidas disminuciones beneficiosas en el volumen estriatal) en los niños, que también se correspondieron con cambios en la conducta.

"Estos hallazgos proporcionan un marco mecanicista fundamental para optimizar los resultados en una población extremadamente vulnerable de niños con comportamiento autolesivo", finalizan los investigadores.