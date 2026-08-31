Se estima un aumento de un 29% de pacientes con diabetes tipo 1 para 2049 en todo el mundo

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MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación realizada por el Centro de Diabetes Steno de Odense (Dinamarca) estima que el número de personas con diabetes tipo 1 (DT1) en todo el mundo aumentará un 29%, pasando de 9,4 millones en 2025 a 12,1 millones en 2049. Además, se estima que el número de nuevos casos anuales aumentará un 14% durante este mismo periodo.

El desarrollo de estas estimaciones, utilizando el modelo DIAMOND-T1D, ha sido liderado por el profesor Anders Green, del Centro de Diabetes Steno de Odense. Los datos se presentan en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) en Milán, Italia (del 28 de septiembre al 2 de octubre).

Entre los datos destaca que, por ejemplo, el Reino Unido verá un aumento de alrededor de un tercio (más de 100.000) de 313.725 a 420.551 según el modelo. Estados Unidos verá un aumento de más de medio millón, pasando de 1.492.825 a 2.055.235.

Se prevé que en Italia el aumento sea menos pronunciado, del 16%, pero aun así habrá una estimación de 239.145 personas viviendo con diabetes tipo 1 en el país en 2049, en comparación con las 205.499 estimadas en 2025.

A pesar de este aumento en la prevalencia, el aumento anual de nuevos casos (incidencia) se mantendrá similar en 2049 en comparación con 2025 en estos y otros PAI. Los autores sugieren que las razones de la alta incidencia y prevalencia previstas para 2049 en países como Australia, EE. UU. y el Reino Unido probablemente sean una combinación de factores genéticos, desencadenantes ambientales y también altas tasas de detección de casos (debido a la buena infraestructura de atención médica aquí y en otros países de altos ingresos).

Y si bien los países de bajos ingresos (PBI), como Tanzania, verán duplicarse la tasa de nuevos casos por año (de 3.275 a 6.177 por año entre 2025 y 2049), el número absoluto de personas que viven con diabetes tipo 1 en Tanzania seguirá siendo relativamente bajo en comparación con los países de altos ingresos (también se duplicará, pero de una cifra relativamente baja de 19.101 a 39.673).

Los datos epidemiológicos sobre la diabetes tipo 1 (DT1) son limitados, y especialmente escasos en los países de ingresos bajos y medianos.

Las estimaciones precisas de la incidencia, la prevalencia y las tasas de mortalidad por DT1 son cruciales para formular políticas de salud locales y nacionales y para implementar la iniciativa del Pacto Mundial sobre la Diabetes de la Organización Mundial de la Salud, que tiene como objetivo reducir el riesgo de diabetes y garantizar que todas las personas diagnosticadas con diabetes tengan acceso a un tratamiento y una atención equitativos, integrales, asequibles y de calidad.

A diferencia de las estimaciones anteriores, el modelo DIAMOND-T1D considera los patrones históricos de disponibilidad de insulina y busca proporcionar estimaciones globales, regionales y específicas por país de la incidencia, prevalencia y mortalidad de la diabetes tipo 1 (DT1) desde 1.900 hasta 2050. El modelo utiliza datos disponibles sobre la incidencia de la DT1, la distribución por edad de la población y la supervivencia, combinados con supuestos sobre las tasas de incidencia y mortalidad específicas por edad en la DT1 y el año de introducción de la insulina en cada país.

El modelo ha sido validado con datos de registros poblacionales de Dinamarca y Escocia. Próximamente, estará disponible como un sistema web de acceso abierto y fácil de usar que permitirá a los usuarios crear escenarios epidemiológicos alternativos específicos por país para la DT1 modificando variables de entrada clave.

El modelo DIAMOND-T1D actual estima un aumento en los casos incidentes de diabetes tipo 1 (DT1) a nivel mundial por año, de 530.024 en 2025 a 605.058 en 2049 (un incremento del 14%).

Se estima que el número de personas que viven con DT1 aumentará un 29%, de 9,4 millones a 12,1 millones durante este período. Si bien la mayoría de las personas con DT1 viven en países de ingresos altos (PIA) y de ingresos medios (PIM), se espera que el mayor aumento relativo en la prevalencia de la DT1 ocurra en los países de bajos ingresos (PBI), a medida que mejoren el acceso a la insulina, el control de la glucosa y la supervivencia en esos países.

Se estimó que el grupo de edad de 0 a 19 años representaría el 42% de los casos incidentes en 2025, con un rango que va del 37% en países de altos ingresos al 49% en países de bajos ingresos. Se calculó que el grupo de edad de 0 a 19 años representaría el 15% de las muertes globales por todas las causas en la población con diabetes tipo 1 en 2025, con un rango que va del 4 % de las muertes en todas las edades en países de altos ingresos al 34% en países de bajos ingresos.

Para las muertes por todas las causas entre las personas que viven con diabetes tipo 1, el modelo estima un aumento de 361.383 en 2025 a 537.621 en 2049.

Las siguientes cifras ilustran ejemplos específicos de tasas de incidencia de diabetes tipo 1 (por cada 100.000 habitantes) y proporciones de prevalencia (por cada 1.000 habitantes) de países seleccionados, según los niveles de ingresos del Banco Mundial.

Los ejemplos incluyen Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, India, Sudáfrica, la República Unida de Tanzania, Mozambique, Japón y China. El modelo DIAMOND-T1D ofrece, por lo tanto, la opción de comparar las estimaciones de diabetes tipo 1 a nivel nacional y regional, lo cual reviste un considerable interés epidemiológico.

“Estimamos una creciente carga mundial de diabetes tipo 1 (DT1), lo que subraya la necesidad de seguir mejorando el acceso a la insulina y la calidad de la atención, especialmente en entornos con recursos limitados --concluyen los autores--. Nuestras estimaciones de prevalencia son inferiores a las existentes de otras fuentes, como el Índice de DT1 y el Estudio de la Carga Global de Enfermedad, principalmente debido a supuestos más conservadores sobre la supervivencia en personas con DT1, sobre todo en edades avanzadas y en países de ingresos bajos y medios".

"En este contexto, el modelo DIAMOND-T1D ofrece un enfoque novedoso que permite modificar supuestos clave sobre las tasas de incidencia y la supervivencia específicas por edad en la DT1 --subrayan--, facilitando así la toma de decisiones informadas y, al mismo tiempo, haciendo que el modelo sea gradualmente más preciso a medida que se disponga de más datos sobre la DT1”.