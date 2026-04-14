El estilo de vida industrializado altera la capacidad del microbioma para reciclar estrógenos desde el inicio de la vida

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MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores ha decidido mirar hacia dentro para entender cómo este estilo de vida urbano está moldeando el "ejército" de bacterias que vive en nuestro intestino. Los hallazgos, que comparan la realidad de las sociedades tecnológicas con la de poblaciones que aún viven en contacto directo con la naturaleza, sugieren que la transformación comienza mucho antes de lo que pensábamos.

EL "ESTROBOLOMA": EL CENTRO DE RECICLAJE HORMONAL DEL INTESTINO

Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad Jagiellonian, en Cracovia, Polonia explora cómo los estilos de vida industrializados afectan la capacidad del microbioma intestinal para reciclar hormonas.

Tal y como se recoge en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' un subconjunto del microbioma intestinal, denominado estroboloma, produce enzimas que descomponen los estrógenos en el intestino, facilitando su reabsorción desde el intestino hacia la circulación.

Para descubrir vínculos entre los patrones de estilo de vida y el estroboloma, los investigadores analizaron conjuntos de datos públicos del microbioma intestinal de 24 poblaciones distintas en cuatro continentes, que representan una variedad de estilos de vida, incluyendo cazadores-recolectores, pastores y poblaciones industrializadas.

En varios conjuntos de datos, las poblaciones industrializadas mostraron una abundancia hasta siete veces mayor de bacterias asociadas al estroboloma, en comparación con las poblaciones no industrializadas. La diversidad del estroboloma también fue aproximadamente el doble en los grupos industrializados en comparación con los no industrializados.

EL IMPACTO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN NUESTRO EQUILIBRIO INTERNO

En un conjunto de datos que incluía lactantes alimentados con leche materna y con fórmula, los autores hallaron que los lactantes alimentados con fórmula presentaban una abundancia de microbiota asociada al estroboloma entre dos y tres veces mayor, y una diversidad del estroboloma hasta once veces mayor, en comparación con los lactantes alimentados con leche materna.

Los autores identificaron tres variantes bacterianas asociadas al estroboloma que eran relativamente más abundantes en los lactantes alimentados con fórmula.

Estos hallazgos sugieren que los estilos de vida industrializados pueden alterar la capacidad del microbioma intestinal para reciclar estrógenos y que dichos efectos pueden comenzar en la primera infancia a través de cambios en el estilo de vida, como la alimentación con fórmula. Según los autores, estos hallazgos ilustran el impacto de la industrialización en el estroboloma.