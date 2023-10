Estereotipos sociales y culturales persiguen a niñas y mujeres con altas capacidades

MADRID, 10 Oct. (EDIZIONES) -

Carmen Sanz Chacón es psicóloga clínica especializada en superdotación y altas capacidades, y directora del centro El Mundo del Superdotado (Madrid). Ha publicado recientemente 'Destacar o callar. Niñas y mujeres con altas capacidades' (Plataforma Actual), un manual en el que se desgranan las principales dificultades con las que se encuentran las niñas y las mujeres con altas capacidades hoy en día, porque no lo tienen igual de fácil que los hombres.

Nos concede una entrevista a Infosalus partiendo de la idea de que las mujeres con altas capacidades, igual que los chicos, generalmente aprenden muy rápido en la escuela, y si no reciben atención se pueden aburrir. "Se trata de personas que, por Ley en España, deben contar con apoyos educativos específicos, al presentar unas necesidades educativas específicas", matiza.

Dice que son personas que destacan sin querer en el colegio, pero que, además, maduran antes, tienen intereses diferentes a los de sus compañeras, algo que puede provocar rechazo y llegar incluso al acoso escolar, que por desgracia, según lamenta, sufre uno de cada dos niños con superdotación en parte de su etapa escolar.

Después, mantiene que estas chicas tienen una serie de dificultades añadidas que no tienen los varones, como los estereotipos sociales y culturales: "Los prejuicios y los estereotipos no han llevado bien el que una chica sea inteligente, y a las mujeres se les ha pedido siempre otras cualidades, como el ser sencilla, callada, y no destacar sobre el resto. Con lo cual, muchas tienden a ocultar, sobre todo en la adolescencia, su inteligencia y se pierde mucho talento en el camino por ello".

En su consulta, y a nivel internacional, dice que tres chicas por cada 7 chicos acuden a un centro para una valoración, cuando "realmente la inteligencia se reparte por igual". A su vez, lamenta que son muchas menos niñas que niños las que llegan a tener acceso a programas especiales de altas capacidades, o al apoyo, incluso de la familia, que no se entera.

SIGNOS DE SOSPECHA

En este contexto, preguntamos a Carmen Sanz de qué depende el que una persona tenga superdotación o altas capacidades y afirma que "la inteligencia se hereda igual que el color de los ojos o del pelo", y generalmente, aquellas parejas que tienen superdotación, es probable que sus hijos la tengan, y cuando un hermano la tiene, es habitual que no sea el único entre los familiares.

"Es algo genético y se rige por las leyes de la herencia, aunque no siempre es así porque no todos los niños son iguales aunque tengan los mismo padres; pero hay una altísima probabilidad de que los hermanos también lo sean y los padres también", apostilla.

Concretamente, detalla que las niñas con altas capacidades tienen las mismas características que se reflejan en los decálogos de la superdotación, y a menudo:

- Son hiperactivas mentales, y tienen muchos intereses a la vez.

Son muy sensibles.

- Les gusta estar con niños de mayor edad.

- Piensan y aprenden rápido y tienen muy buena memoria

- Aprenden a leer muy pronto y tienen gran facilidad matemática.

- Están en su mundo, abstraídas y son bastante despistadas.

- Son muy exigentes con ellas mismos y con los demás.

- Pueden tener baja autoestima, ser retraídas o sufrir problemas de conducta, y poseen una menor resistencia a la frustración.

- Tienden a cuestionar las normas y a la autoridad.

- Son imaginativas, preguntan mucho y tienen un sentido del humor especial.

Aparte, recuerda esta especialista que son frecuentes los problemas en el sueño en este colectivo porque "son hiperactivos mentales", y a quienes la cabeza les va "a mil": "Es normal que les cueste conciliar, y que duerman menos que los demás, a lo que se añade que por problemas en el colegio, en el trabajo, o de integración social o bullying, se den problemas de ansiedad y esto también afecta al sueño. Sí es frecuente el insomnio en estas personas".

Igualmente, apunta a que son frecuentes las dermatitis, así como las alergias, las tensiones musculares, los dolores de cabeza, o los problemas de asma, por ejemplo; "todo lo que tenga componente psicosomático".

A su vez, en la adolescencia, una época en la que suele ser habitual la baja autoestima, Carmen Sanz sostiene que cuando no encajan en la escuela pueden achacar sus problemas a no tener la figura perfecta y se suelen desarrollar problemas de conducta alimentaria entre las mujeres con altas capacidades.

"Los superdotados también en general presentan una mayor sensibilidad a todo, es decir, a los ruidos, por eso el sueño se ve afectado, al olfato, y en general al tacto, las etiquetas molestan más que a otros. En estas personas los sentidos están todos hiper desarrollados y la comida también tiene que ver y pueden ser especialmente maniáticos", agrega.

FALTA FORMACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES

El otro problema que se da en torno a las altas capacidades y la mujer es que los profesionales creen menos en las altas capacidades de las niñas, y además subraya que falta mucha formación en este ámbito entre los profesores y los sanitarios. "Hay mucho diagnostico erróneo de TDH, o Asperger cuando son Altas Capacidades, así como de trastorno negacionista desafiante, y en muchos casos hay niños medicados desde pequeños cuando no reciben lo que necesitan", sostiene Carmen Sanz.

En el ámbito profesional, señala que a las mujeres siempre se les encasilla en ámbitos como la educación, la sanidad o lo jurídico, y se piensa poco en las altas tecnologías y la ingeniería, ahora las más demandadas y mejor pagadas. "A las mujeres se nos aparta inconscientemente de estas áreas de forma cultural, y ahora mismo hay minoría todavía en las carreras de ciencias, en la informática, y accedemos luego a puestos menos remunerados y con menos perspectiva de futuro", agrega.

EL DIFÍCIL RETO DE ENCONTRAR PAREJA

Sostiene esta psicóloga especialista en superdotación que las mujeres con altas capacidades no lo tienen tan fácil a la hora de encontrar pareja, porque no está bien visto o llevado el que las mujeres destaquen por encima de sus parejas, ganen más dinero que ellos, algo que en el fondo dice que puede afectar a la autoestima de los hombres y puede complicar e imposibilitar muchas veces el que se mantenga una relación.

Si aparte se decide desarrollar una profesión y ejercerla, cuando llega el momento de ocuparse de los hijos, mantiene que, si la pareja no es corresponsable, en muchas ocasiones las mujeres renuncian a una jornada completa y con ello cuentan con menos opciones de promoción, o incluso dejan su trabajo y pierden ese desarrollo profesional.

"Cuando se hacen entrevistas en mujeres se ve que aquellas que han podido desarrollar su carrera profesional y tener familia, o bien aquellas que no han tenido familia son más felices que las que han tenido que renunciar a su puesto de trabajo y desarrollo profesional. Por ello es muy importante encontrar la pareja adecuada que te apoye al 100%", defiende esta experta.