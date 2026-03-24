Esquizofrenia: identifican un biomarcador clave que podría mejorar los síntomas cognitivos

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MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los medicamentos actuales para la esquizofrenia tratan síntomas como las alucinaciones y los delirios, pero no son muy efectivos para los síntomas cognitivos como el pensamiento desorganizado o la disfunción ejecutiva. Como resultado, muchos pacientes no pueden trabajar, dependen de su familia para recibir apoyo de por vida, se quedan sin hogar o, en algunos casos, experimentan pensamientos y conductas suicidas.

CUANDO LAS VOCES SE APAGAN, PERO EL PENSAMIENTO SIGUE ATRAPADO

Un nuevo estudio de la Universidad Northwestern (Estados Unidos) en humanos y ratones ha descubierto un nuevo biomarcador de la esquizofrenia que podría servir como un nuevo fármaco candidato para tratar los síntomas cognitivos del trastorno. La esquizofrenia afecta al 0,5% de la población mundial.

"Muchas personas con esquizofrenia no logran integrarse bien en la sociedad debido a estos déficits cognitivos", informa el autor principal, Peter Penzes, profesor de neurociencia, farmacología, psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

"Nuestro descubrimiento podría resolver estos problemas al sentar las bases de una estrategia de tratamiento revolucionaria y completamente novedosa mediante un enfoque terapéutico combinado de biomarcadores y péptidos", explica.

Tras examinar el líquido cefalorraquídeo de más de 100 pacientes con esquizofrenia y personas sanas, los científicos identificaron una forma previamente desconocida y de libre circulación de una proteína cerebral llamada Cacna2d1.

El estudio, que se publica en la revista 'Neuron', revela que, en pacientes con esquizofrenia, los niveles de esta proteína se reducen en comparación con los controles, lo que provoca una hiperactividad o sobreexcitación de los circuitos cerebrales.

UNA SEÑAL EN EL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO QUE CAMBIA EL ENFOQUE

Para la investigación, el equipo creó una versión sintética de la proteína (denominada SEAD1) y la probó en un modelo de ratón con esquizofrenia genética. Una sola inyección de SEAD1 en el cerebro de los animales corrigió tanto la actividad anormal de los circuitos cerebrales como los problemas de comportamiento asociados al trastorno. Es importante destacar que el tratamiento no provocó efectos secundarios negativos observables, como sedación o disminución de la movilidad, según indicaron los autores del estudio.

"Nuestro tratamiento abre una ventana crucial para reconfigurar las conexiones neuronales en el cerebro adulto", aporta el primer autor, Marc Dos Santos, profesor adjunto de investigación en neurociencia en Feinberg. "Se cree que la falta de plasticidad cerebral es un factor clave en el desarrollo de los síntomas de la esquizofrenia. La reformación de las sinapsis también podría ser beneficiosa para otros trastornos mentales, como la depresión".

Dos Santos afirma que el equipo aún desconoce la duración de los efectos terapéuticos, pero planean estudiar este aspecto en futuros experimentos. El equipo de investigación está optimizando esta proteína para futuros ensayos clínicos en pacientes con síndrome de duplicación 16p11.2, que se asocia con un riesgo diez veces mayor de desarrollar esquizofrenia.

Si bien existen biomarcadores para diagnosticar enfermedades, como el nivel de azúcar en sangre para la diabetes o el colesterol para las enfermedades cardíacas, el diagnóstico de los trastornos psiquiátricos es mucho más subjetivo. Además, muchos fármacos potenciales no obtienen buenos resultados en los ensayos clínicos o fracasan posteriormente debido a la diversidad biológica de las personas. Al identificar un biomarcador específico de la esquizofrenia en este estudio, los científicos ahora pueden identificar un subgrupo de personas que probablemente responderían bien a este fármaco peptídico basado en SEAD1.

CASI COMO EL OZEMPIC PARA LA ESQUIZOFRENIA

La combinación de biomarcador y terapia es revolucionaria porque utiliza el biomarcador para identificar a los pacientes con más probabilidades de beneficiarse de este tratamiento y utiliza el fármaco peptídico relacionado con el biomarcador para tratar a esos mismos pacientes.

"Los ensayos clínicos tendrían una tasa de éxito mucho mayor y los tratamientos funcionarían mucho mejor porque se administraría el nuevo fármaco a las personas que realmente podrían responder a él", señala Penzes.

"El siguiente paso sería desarrollar un biomarcador sanguíneo para identificar un subgrupo de pacientes con esquizofrenia que puedan responder a este tratamiento, y luego podríamos administrarles este péptido, casi como el Ozempic para la esquizofrenia, una inyección que se puede administrar una vez por semana", concluye.