Una espirometría puede anticipar el riesgo de mortalidad prematura en personas con esquizofrenia o bipolares

Personal investigador responsable del estudio. - IMIBIC

CÓRDOBA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Personal investigador vinculado al grupo 'AlertaSalud TMG' del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) -- coordinado por Fernando Sarramea--, al Hospital Universitario Reina Sofía y a la Universidad de Córdoba (UCO), ha demostrado que una menor capacidad pulmonar, medida mediante espirometría, se asocia con un mayor riesgo de mortalidad en personas con esquizofrenia y trastorno bipolar, con una reducción de la esperanza de vida estimada entre diez y 15 años.

Así lo ha señalado el Imibic en una nota en la que ha detallado que el trabajo se realizó en fumadores con esquizofrenia y trastorno bipolar, con una edad media de 49 años, y efectuó un seguimiento de seis años. En este contexto, los resultados mostraron que la asociación entre peor función pulmonar y mayor riesgo de mortalidad se mantenía incluso tras controlar estadísticamente variables como la edad, el sexo y los factores de riesgo cardiovascular más frecuentes.

La espirometría es una prueba sencilla, no invasiva y de bajo coste, utilizada de forma habitual para evaluar la función pulmonar. Según el estudio, este indicador puede ofrecer una señal temprana del estado general de salud en una población especialmente vulnerable, ayudando a identificar a quienes podrían encontrarse en una situación de especial riesgo.

Aunque el suicidio es un factor relevante, en los trastornos mentales graves la mayoría de las muertes se deben a enfermedades físicas prevenibles, especialmente cardiovasculares, respiratorias y metabólicas. Por ello, la prevención es una prioridad de salud pública, más aún ante las desigualdades en inclusión social y en acceso a cuidados médicos en condiciones de igualdad.

Este nuevo resultado se suma a la trayectoria previa del grupo, pionero y de referencia internacional en el ámbito de la salud física en trastorno mental, que ya había documentado en esta población la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de inicio precoz y sin diagnosticar, una mayor prevalencia de enfermedades respiratorias y un mayor riesgo de mortalidad por causa respiratoria, especialmente en personas jóvenes y mujeres, así como la velocidad de pérdida anual de capacidad pulmonar y la urgencia de actuar.

En conjunto, estos hallazgos refuerzan la necesidad de integrar de forma efectiva la salud física y la salud mental en la práctica asistencial. Además, apuntan a que la incorporación de la espirometría en los distintos dispositivos de atención a la salud mental podría ayudar a identificar a tiempo a personas con riesgo elevado y a orientar intervenciones individualizadas, incluidas las dirigidas a modificar estilos de vida.