Especialistas analizan el impacto de los cambios hormonales en la salud y calidad de vida de los pacientes oncológicos

Especialistas de HM Hospitales analizan el impacto de los cambios hormonales en la salud y calidad de vida de los pacientes oncológicos - HM HOSPITALES

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Concienciar sobre la importancia de la detección precoz es uno de los objetivos principales del Día Internacional del Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre. En el marco de las acciones relacionadas a favor de esta labor de sensibilización, especialistas de HM Hospitales en Málaga han participado en la charla 'Conoce tus hormonas', organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Raquel Duarte, ginecóloga de HM Hospitales en Málaga, y Javier Díaz Santos, jefe del Servicio de Oncología de HM Hospitales en la provincia, han participado en el panel de expertos convocado por la AECC en Torremolinos.

El encuentro, dirigido tanto a pacientes oncológicos como a la población adulta general, ha tenido como objetivo dar a conocer cómo afectan los cambios hormonales a las personas y qué herramientas existen para afrontar sus efectos, prestando especial atención a quienes padecen una enfermedad oncológica, han indicado desde HM Hospitales en un comunicado.

La jornada se ha celebrado en el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja. A través de un formato cercano y dinámico, se ha podido dar respuesta a las preguntas más frecuentes de pacientes y familiares. Una metodología que ha permitido situar la experiencia del paciente en el centro de la actividad y abordar la salud desde una perspectiva integral.

Los cambios hormonales pueden generar inquietudes y afectar a diferentes aspectos de la vida cotidiana, por lo que disponer de información rigurosa y de un espacio en el que plantear preguntas resulta especialmente relevante para quienes atraviesan un proceso oncológico.

La participación de Duarte ha permitido incorporar la perspectiva ginecológica al diálogo, mientras que Díaz Santos ha aportado la visión de la especialidad oncológica.

La intervención conjunta de ambos profesionales ha contribuido a ofrecer una aproximación multidisciplinar a las cuestiones planteadas, poniendo en relación los aspectos hormonales con la atención y el acompañamiento de las personas con cáncer.

Raquel Duarte, ginecóloga en el Hospital HM Málaga, HM Santa Elena y HM Gálvez, ha destacado que "hablar de los cambios hormonales desde las dudas que tienen las propias pacientes ayuda a acercar la información médica a su realidad".

"Es importante que puedan expresar sus inquietudes con confianza y comprender qué les ocurre, qué aspectos conviene consultar con un profesional y qué opciones de acompañamiento pueden tener a su alcance", ha agregado.

Por su parte, Javier Díaz Santos ha agregado que la atención oncológica "no debe centrarse únicamente en la enfermedad, sino también en cómo se encuentra la persona y en las dudas que aparecen a lo largo del proceso". "Estos encuentros permiten escuchar a los pacientes, ofrecer información rigurosa y contribuir a que se sientan acompañados y con más herramientas para afrontar su situación", ha dicho.

La charla ha contado también con la participación de profesionales de otras disciplinas, entre ellas el trabajo social, la nutrición, la psicooncología y la fisioterapia, reforzando la importancia de una atención coordinada que tenga en cuenta las distintas necesidades de las personas. La colaboración entre profesionales sanitarios y sociales resulta clave para ofrecer una respuesta que contemple tanto los aspectos clínicos como el bienestar emocional y la calidad de vida.

Por último, han valorado que, con su participación en esta iniciativa, HM Hospitales en Málaga "pone de relieve el valor de la divulgación sanitaria y de la colaboración con entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer para acercar información especializada a la ciudadanía".

"Iniciativas como esta contribuyen a generar espacios de diálogo en los que los pacientes pueden plantear sus inquietudes, resolver dudas y contar con el apoyo de profesionales de distintas áreas", han concluido.