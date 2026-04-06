Archivo - Especialista subraya que el temblor no está presente en un tercio de los pacientes de Parkinson - ANDREYPOPOV/ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El neurólogo del madrileño Hospital Universitario Los Madroños de Brunete, el doctor Iván Iniesta, ha subrayado que, "en uno de cada tres pacientes" de Parkinson, "el temblor no está presente", ante lo que este centro ha recordado otros síntomas sutiles que pueden anticipar el diagnóstico de esta patología.

"La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico de origen desconocido que afecta a unas 135.000 personas en España", ha manifestado, tras lo que ha señalado que "su principal característica es la bradicinesia o lentitud en el movimiento que se asocia a rigidez y a temblor de reposo". "Típicamente, comienza afectando a un lado del cuerpo provocando lentitud, torpeza y rigidez", ha explicado.

No obstante, y con motivo de la celebración, este sábado, 11 de abril, del Día Mundial del Parkinson, el Hospital Universitario Los Madroños ha explicado otros síntomas, como la pérdida de olfato, que es una de las señales más tempranas, aunque puede también ocurrir asociada a otros trastornos. También, ha destacado los trastornos del sueño

"Provoca agitación nocturna con sueños vívidos, o pesadillas; acompañadas de alteraciones en el movimiento, siendo frecuente hablar o gesticular durante la noche", ha señalado Iniesta. Junto a ello, es probable una sensación de cansancio continuo, no relacionada con el esfuerzo, y el estreñimiento.

CAMBIOS EN EL ESTADO DE ÁNIMO

Además, se producen cambios en el estado de ánimo, ya que puede aparecer apatía, ansiedad y depresión. "Es habitual que estos síntomas se atribuyan a factores psicológicos o al propio envejecimiento, si bien pueden formar también parte del inicio de la enfermedad o de una reacción adaptativa a la misma", ha declarado este especialista.

Otros síntomas posibles son las dificultades cognitivas leves, como problemas de atención, concentración y una mayor lentitud en el pensamiento; y los cambios en la voz y la expresión. "El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es eminentemente clínico, es decir, basado en la anamnesis y en el examen neurológico", ha sostenido al respecto Iniesta, que ha agregado que, "en muchos casos, los primeros síntomas pueden ser sutiles, no motores y difíciles de identificar".

"A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson existen tratamientos eficaces que, aunque no son curativos, pueden ayudar a controlar los síntomas y retrasar su progresión, mejorando significativamente la calidad de vida del paciente", ha sostenido, tras lo que ha concluido afirmando que, "administrada en comprimidos, la levodopa se transforma en dopamina dentro del cerebro, siendo la pérdida de neuronas que contienen este neurotransmisor lo que provoca esta enfermedad neurodegenerativa".