Especialista señala que la respiración nocturna influye en el desarrollo facial y en la salud de la boca - MAEX

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director médico de la clínica MAEX de la localidad coruñesa de Santiago de Compostela, el doctor Juan Carlos Pérez Varela, ha advertido de que "dormir bien también se relaciona con la salud bucodental", ya que "la respiración nocturna influye en el desarrollo facial y en la salud de la boca".

"El sueño es un momento fundamental para la reparación celular, la regulación hormonal y el correcto funcionamiento del sistema inmunitario", ha expresado a colación de la celebración, este viernes, 13 de marzo, del Día Mundial del Sueño. Por ello, ha indicado que "dormir mal o respirar mal durante la noche puede tener consecuencias directas en la boca y en la estructura facial".

Los trastornos del sueño o una respiración inadecuada durante la noche pueden favorecer diversos problemas de salud bucodental, entre ellos bruxismo, sobrecarga muscular y dolor en la articulación mandibular, mayor inflamación de las encías, más riesgo de enfermedad periodontal y respiración oral, que provoca sequedad bucal.

Además, la boca seca, habitual en personas que respiran por la boca al dormir, reduce la protección natural de la saliva frente a bacterias y ácidos, aumentando la vulnerabilidad de los dientes y las encías. En todo ello cobra especial interés la etapa de la infancia, ya que cuando un niño respira principalmente por la boca durante largos periodos, pueden aparecer alteraciones en el crecimiento facial.

Entre los signos más frecuentes destacan labios entreabiertos en reposo, respiración oral en lugar de nasal, cara más larga y estrecha, maxilar superior estrecha, una mandíbula más retraída, los dientes superiores más adelantados y lengua baja en lugar de apoyada en el paladar. Este conjunto de rasgos es conocido como cara típica, facies adenoidea o cara de respirador oral.

"Nosotros trabajamos con el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico Universitario de Santiago y los pacientes que respiran mal se los derivamos", ha explicado Pérez Varela, que ha añadido que, "muy habitualmente, los malos respiradores tienen problemas en los maxilares".

ORTODONCIA

Ante ello, ha informado de que la ortodoncia "no se limita únicamente a alinear dientes", sino que también busca "mejorar la función respiratoria". "Entre los tratamientos utilizados se encuentran la expansión maxilar o dispositivos que favorecen el avance mandibular en pacientes en crecimiento", ha explicado, tras lo que ha destacado que la expansión del maxilar en niños ha demostrado ser útil para mejorar la respiración nasal en determinados casos, como recoge un artículo científico del que es uno de sus autores.

Por otra parte, se ha referido a la apnea obstructiva del sueño, que es uno de los trastornos respiratorios más relevantes durante el descanso. "En adultos, respirar mal durante la noche puede provocar cansancio constante, falta de concentración, irritabilidad, mayor riesgo de hipertensión y problemas cardiovasculares, así como alteraciones metabólicas", ha señalado.

Para finalizar, Pérez Varela ha afirmado que "cada vez hay una mayor conciencia respecto a que la respiración, el sueño y el desarrollo de la boca están profundamente conectados". "Detectar estos problemas a tiempo, especialmente en niños, puede mejorar no solo la salud oral, sino también el bienestar general", ha concluido.