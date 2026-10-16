Archivo - Especialista señala que más del 60% de quienes sufren dolor crónico tienen un componente neuropático - ALEKSANDARGEORGIEV/ ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grupo de Estudio de Dolor Neuropático de la Sociedad Española de Neurología (SEN), la doctora, Montserrat González Platas, ha señalado que "más del 60 por ciento de quienes sufren dolor crónico tienen, en mayor o menor medida, un componente neuropático".

"Existen diferentes tipos de dolor", ha indicado, concretando que son "el nociceptivo, como respuesta a una lesión, infección o enfermedad; el de origen nociplástico, por una alteración funcional en las vías de dolor; y el neuropático, causado por una lesión o disfunción del propio sistema nervioso". "De los tres, el neuropático es el que más frecuentemente está presente en los pacientes con dolor crónico", ha insistido.

De este modo, en coincidencia con la celebración, este sábado, 17 de octubre, de Día Mundial contra el Dolor, y debido a que en España, más del 30 por ciento de la población sufre algún tipo de dolor, principalmente personas de entre 45 y 54 años, con un 60 por ciento de mujeres, ha expuesto que el dolor neuropático "es considerado uno de los peores dolores que existen, tanto por la dificultad de su tratamiento como por su enorme complejidad fisiopatológica y por la intensidad con la que lo experimentan los pacientes".

En un contexto en el que un 18 por ciento de la población padece dolor crónico -que es el que se experimenta desde hace más de tres meses- y más de un 5 por ciento sufre dolor a diario, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, por sus siglas en inglés) ha declarado el 2026 como 'Año Mundial del Dolor Neuropático', con el objetivo de impulsar la investigación, mejorar el diagnóstico y visibilizar el impacto de este tipo de dolor, que se estima afecta a entre el 7 y el 10 por ciento de la población mundial.

El neuropático, que es el tipo de dolor crónico más incapacitante y que peor responde a los tratamientos convencionales, afecta a más de tres millones de españoles y cada año se diagnostican alrededor de 400.000 nuevos casos. Aunque puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente a partir de los 55 años y algo más habitual en mujeres.

En cuanto a su impacto asistencial, los datos muestra que alrededor del 50 por ciento de las consultas de Atención Primaria en España están motivadas por el dolor. Además, exponen que hasta un 25 por ciento de ellas pueden estar relacionadas con el dolor neuropático.

NO CUMPLE UNA FUNCIÓN PROTECTORA

"A diferencia de otros tipos de dolor, no cumple una función protectora", y es que "no avisa de un daño real, sino que es el propio sistema nervioso, al funcionar de forma anómala, el que interpreta como dolorosos estímulos que no deberían serlo", ha sostenido González Platas, quien ha añadido que "los pacientes suelen describirlo como un dolor continuo, quemante y punzante, con sensación de calambres o descargas eléctricas, y localizado con frecuencia en una zona concreta del cuerpo, aunque también puede extenderse a varias áreas".

Al respecto, ha manifestado que "tiene una particularidad que lo hace especialmente difícil de manejar", ya que "una vez que se instaura, tiende a cronificarse y a acompañarse de otros problemas, como ansiedad, depresión, fatiga o alteraciones del sueño, que a su vez dificultan todavía más su tratamiento".

Ante ello, los tratamientos farmacológicos actuales ofrecen alivio adecuado a menos del 60 por ciento de los pacientes y hasta un 85 por ciento señala que condiciona de forma significativa la calidad de vida. El 60 por ciento sufre trastornos del sueño; en torno a un 40 por ciento, fatiga crónica; un 34 por ciento, depresión; y un 25 por ciento, ansiedad. Junto a ello, un 65 por ciento se ha visto obligado a restringir sus actividades cotidianas y para muchos el dolor se mantiene durante años, y es que hasta un 40 por ciento lleva más de un lustro conviviendo con él.

"El otro gran problema del dolor neuropático es su infradiagnóstico", ha continuado, para añadir que "al coexistir con frecuencia con otros tipos de dolor y que su diagnóstico sea fundamentalmente clínico, basado en los síntomas, muchos pacientes tardan años en recibir un diagnóstico preciso". Así, "se estima que hasta seis de cada 10 pueden tardar dos años o más", ha declarado, para señalar que es necesario "mejorar su identificación temprana" porque "cuando el dolor neuropático se identifica pronto y se trata de forma adecuada, no siempre desaparece por completo, pero sí puede controlarse".

Por último, ha destacado la importancia de "avanzar en el desarrollo de tratamientos más eficaces a largo plazo, reforzar los equipos multidisciplinares -con neurólogos, especialistas de las unidades del dolor, rehabilitadores, neurocirujanos, fisioterapeutas, neuropsicólogos y psicólogos clínicos, entre otros- y mejorar la formación de los profesionales para facilitar un diagnóstico más temprano, tanto del dolor neuropático como de las comorbilidades psicológicas que pueden acompañarlo".