Especialista señala que el deporte de élite puede afectar temporalmente a la calidad seminal - Jan Woitas/dpa

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La miembro de la institución de Medicina reproductiva Instituto Bernabeu, la doctora Eva María García, ha indicado que el deporte de élite puede conllevar "alteraciones hormonales y metabólicas que afecten temporalmente a la calidad seminal" cuando el ejercicio "es extremadamente intenso y sostenido en el tiempo".

"El organismo de un deportista de élite está sometido a un estrés fisiológico muy superior al de la población general", ha señalado, aunque ha puesto de manifiesto que ello "no significa que los deportistas vayan a ser infértiles". No obstante, sí se traduce en que "determinados parámetros seminales pueden verse comprometidos de forma transitoria", ha confirmado.

En este sentido, y con motivo de la presente celebración del Mundial, ha señalado que "la presión constante y la exigencia física al límite de los deportistas de élite puede tener impacto sobre la fertilidad masculina". "Según diversos estudios científicos, puede influir negativamente en parámetros clave", como "la movilidad o la morfología de los espermatozoides", ha expresado.

Además, ha sostenido que la práctica deportiva de alta competición puede "generar un aumento de los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés". "Cuando el atleta está sometido a un estrés crónico, los niveles de testosterona disminuyen y provoca que se altere la calidad seminal al afectar negativamente a la producción y maduración de los espermatozoides", ha subrayado.

García, que ha expuesto el contexto actual en el que diversas investigaciones internacionales han detectado un descenso sostenido de la calidad seminal en las últimas décadas, lo que responde a múltiples factores ambientales y de estilo de vida, ha afirmado que determinadas situaciones asociadas al deporte de élite, como el estrés fisiológico extremo o la falta de recuperación adecuada, pueden convertirse en un factor añadido.

FACTORES A TENER EN CUENTA

"A la carga física se suman los viajes constantes, los cambios horarios y la presión de los resultados, especialmente en momentos de máxima presión competitiva", ha continuado, para añadir que la fertilidad masculina "puede verse influida por factores como la falta de descanso, las alteraciones del sueño o el estrés crónico, situaciones cada vez más frecuentes en deportistas sometidos a calendarios tan exigentes".

Junto a ello, ha destacado "el papel que desempeña la temperatura en la producción de espermatozoides", ya que los testículos "necesitan mantenerse ligeramente por debajo de la temperatura corporal para funcionar correctamente". "Factores asociados al deporte profesional, como el uso prolongado de ropa técnica ajustada, los largos desplazamientos o determinadas rutinas de recuperación pueden alterar temporalmente ese equilibrio térmico", ha asegurado.

"Cuando atendemos a deportistas de alto rendimiento, analizamos todos los factores que pueden influir en su fertilidad", ha proseguido, para agregar que "no se trata únicamente del entrenamiento, sino también del descanso, la alimentación, la composición corporal y otros elementos que pueden afectar a la calidad seminal".

Ante todo ello, ha señalado que la preservación de la fertilidad masculina mediante la congelación de semen se ha convertido "en una herramienta cada vez más valorada por deportistas que afrontan largos periodos de máxima exigencia física o que desean proteger sus opciones reproductivas de cara al futuro". "Cada vez recibimos más consultas de deportistas que quieren conocer su estado fértil o planificar su futuro reproductivo", ha declarado, tras lo que ha concluido afirmando que esta medida "permite afrontar una carrera deportiva de alto nivel con una mayor tranquilidad".