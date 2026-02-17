Especialista indica que el sueño insuficiente se asocia con "mayor riesgo de desarrollar síntomas ansiosos o depresivos"

Archivo - Especialista asegura que el sueño insuficiente "se asocia con una menor capacidad de regulación emocional" - MIXETTO/ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Máster en Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea de Canarias, Oliver Serrano, ha asegurado que el sueño insuficiente "se asocia con una menor capacidad de regulación emocional, mayor reactividad al estrés y un mayor riesgo de desarrollar síntomas ansiosos o depresivos".

"Muchas quejas que inicialmente se expresan como 'no puedo dormir y estoy irritado' tienen una base en cómo las hormonas del estrés y del descanso interactúan con los sistemas que regulan el estado de ánimo y la cognición", ha destacado Serrano, quien, por ello, considera un error desvincular los síntomas físicos de los emocionales y tratarlos como problemas separados.

En este contexto, desde el citado centro académico han sostenido que los cambios hormonales asociados a etapas vitales como la menopausia, el posparto y la pubertad suelen ir acompañados de un malestar emocional que, con frecuencia, es minimizado o aceptado como inevitable. Cuando este "interfiere de manera significativa con la vida cotidiana, la calidad de las relaciones, el dormir o la capacidad de funcionar con normalidad", es "un signo que merece atención clínica", ha insistido este representante académico.

"Adoptar rutinas regulares de sueño, gestionar el estrés de manera activa a través de ejercicios de relajación o técnicas de mindfulness, favorecer la actividad física y prestar atención a una alimentación equilibrada son pilares que contribuyen a la estabilidad del organismo", ha expresado, por contra, Serrano.

LAS ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO NO SUSTITUYEN UNA EVALUACIÓN MÉDICA FORMAL

De este modo, y teniendo en cuenta que la relación entre las hormonas, el descanso y la Salud Mental es tan estrecha que se retroalimenta, ha recordado que las mencionadas estrategias de autocuidado no sustituyen una evaluación médica formal, aunque es importante "escuchar el cuerpo, reconocer señales de alerta y buscar ayuda profesional".

"Cuando hay sospecha de un problema hormonal real", la derivación a un endocrino o un médico especialista "es un paso responsable y necesario para descartar causas endocrinas subyacentes y coordinar un abordaje adecuado", ha finalizado Serrano.