Un especialista avisa que el abandono de la medicación dispara el riesgo de crisis asmáticas

El jefe del Servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba, el doctor Luis Manuel Entrenas. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba, el doctor Luis Manuel Entrenas, ha advertido este lunes que "la baja adherencia al tratamiento preventivo continúa siendo el principal desafío en el control del asma, una enfermedad crónica que afecta a más de tres millones de personas en España", y resulta que "muchos pacientes abandonan la medicación al encontrarse asintomáticos, lo que aumenta el riesgo de crisis y complicaciones".

A este respecto y según ha informado el Hospital Quirónsalud Córdoba en una nota nota, el especialista ha explicado, con motivo de la celebración este martes 5 de mayo del Día Mundial del Asma, que se trata de "una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que afecta a más de 260 millones de personas en todo el mundo y provoca más de 450.000 muertes al año, unas 900 en España, y muchas de ellas evitables, registrándose un 86% de los pacientes sin un buen control de la enfermedad".

"El problema --ha señalado-- es que muchos pacientes abandonan la medicación porque se encuentran bien, sin síntomas y creen erróneamente que la enfermedad ha desaparecido, cuando la inflamación persiste", precisando el doctor Entrenas que el asma puede manifestarse con "dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, opresión torácica, tos o pitidos al respirar, y puede aparecer a cualquier edad. Además, con frecuencia se asocia a otros procesos inflamatorios o alérgicos, como rinitis, dermatitis o sinusitis".

Según ha indicado, "uno de los mayores problemas sigue siendo el infradiagnóstico y la confusión que rodea a esta enfermedad", pues "todavía hay pacientes que llegan a consulta tras años atribuyendo la tos o la fatiga a catarros repetidos, alergias o problemas pasajeros, sin haber sido sometidos a pruebas diagnósticas específicas". En este sentido, insiste en la importancia de realizar espirometrías y pruebas broncodilatadoras para confirmar el diagnóstico y evitar tratamientos incorrectos.

El especialista ha subrayado que alrededor del asma continúan existiendo falsas creencias que dificultan el control de la enfermedad. "No es una enfermedad exclusiva de la infancia, no impide hacer ejercicio cuando está bien controlada y tampoco debe asociarse automáticamente a limitaciones permanentes en la vida diaria". De hecho, ha recordado que numerosos deportistas de élite conviven con asma manteniendo una actividad física de alto nivel, gracias a un adecuado seguimiento médico.

La educación sanitaria y la implicación del paciente son fundamentales para reducir las crisis asmáticas y evitar hospitalizaciones, según ha resaltado el doctor, quien ha añadido que "de poco sirve disponer de los tratamientos más eficaces si el paciente no utiliza correctamente los inhaladores, no reconoce los síntomas de empeoramiento o abandona la medicación por prejuicios o miedo a la medicación".

En este sentido, ha dicho que el lema impulsado este año por la Estrategia Global para el Manejo y Prevención del Asma (GINA) vuelve a centrarse en garantizar el acceso a tratamientos inhalados esenciales basados en la evidencia científica. También ha recordado que el asma puede controlarse en la mayoría de los casos con medicación inhalada y seguimiento especializado, aunque alrededor de un 5% de los pacientes desarrolla formas graves de la enfermedad, con un importante impacto sobre la calidad de vida, alteraciones del sueño, limitación de la actividad diaria y frecuentes exacerbaciones.

AVANCES TERAPÉUTICOS

En los últimos años, los avances terapéuticos han permitido incorporar nuevos tratamientos biológicos dirigidos a pacientes con asma grave. Según ha explicado el doctor Entrenas, estos fármacos actúan bloqueando mecanismos inflamatorios específicos y han logrado reducir crisis y hospitalizaciones.

"El asmático convive muchas veces con mensajes contradictorios y con miedo al diagnóstico. Es importante hablar claramente de la enfermedad, resolver dudas y ayudar al paciente a entender que el tratamiento no debe utilizarse solo cuando aparecen síntomas, sino también como prevención para evitar crisis futuras y preservar su calidad de vida", ha concluido el especialista.