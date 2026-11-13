Archivo - Especialista asegura que es muy probable que casi todas las personas tengan algún episodio de dolor lumbar en su vida - ZELJKOSANTRAC/ ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El miembro del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander (Cantabria), el doctor Julio Sánchez, ha manifestado que el dolor lumbar "es extraordinariamente frecuente", y es que es "muy probable" que casi todas las personas tengan algún episodio a lo largo de la vida.

No obstante, "debemos tener claro que sufrir dolor no significa necesariamente que exista una lesión grave", ha indicado con motivo de la celebración, este domingo, 15 de noviembre, del Día Mundial del Dolor Lumbar, conmemoración que ha aprovechado para recordar las estimaciones de que el 80 por ciento de la población sufrirá dolor de espalda en algún momento y un tercio tendrá una recaída en el plazo de un año.

Por ello, la Sociedad Española de Reumatología (SER) ha puesto el foco en un problema de salud cuyo impacto va mucho más allá de las molestias físicas. De hecho, la lumbalgia representa una importante carga personal, social y económica, ya que constituye la principal causa de incapacidad laboral en España en personas menores de 50 años, con una incidencia que podría seguir aumentando en los próximos años debido, entre otros factores, al envejecimiento de la población, el sedentarismo, la obesidad y determinados hábitos relacionados con la actividad profesional.

El dolor lumbar "se define como el dolor localizado en la parte baja de la espalda, entre el reborde costal inferior y la región glútea", ha concretado Sánchez, quien ha añadido que "puede aparecer a cualquier edad, aunque es más habitual en la edad media de la vida, y sus causas son muy diversas". "En la mayoría de los casos, se trata de dolor lumbar inespecífico, es decir, no se identifica una única lesión o enfermedad concreta que explique su aparición", ha señalado.

Además, ha subrayado la importancia de evitar el reposo prolongado cuando aparece el dolor lumbar, ya que es necesario "tratar de recuperar progresivamente la actividad habitual". "Mantenerse activo y realizar ejercicio adaptado a las posibilidades de cada persona en ese momento son dos de los pilares fundamentales para mejorar y prevenir nuevos episodios", ha explicado, para añadir que "la prevención y el autocuidado desempeñan un papel esencial".

En este sentido, ha apuntado que "mantener un peso saludable, evitar el sedentarismo, fortalecer la musculatura de la espalda y del abdomen, y cuidar la postura al sentarse o al levantar objetos son algunas de las recomendaciones que pueden contribuir a reducir el riesgo de sufrir dolor lumbar". De cualquier forma, "no existe una única pauta válida para todas las personas", y es que "el ejercicio debe adaptarse a la situación física y a las limitaciones de cada paciente", ha apuntado.

LA MAYORÍA DE LOS CASOS NO RESPONDE A UNA CAUSA GRAVE

Por otra parte, y aunque ha insistido en la evidencia de que la mayoría de los episodios de dolor lumbar no responde a una causa grave, ha sostenido que "es importante realizar una valoración adecuada cuando el dolor persiste, se repite o limita las actividades cotidianas"." "Identificar los factores que pueden estar contribuyendo a su aparición y descartar posibles enfermedades específicas permite establecer el abordaje más adecuado en cada caso", ha afirmado.

"No debemos centrarnos únicamente en quitar el dolor, sino en conseguir que la persona recupere su actividad habitual y pueda mantener una buena calidad de vida, evitando en la medida de lo posible nuevas recaídas", ha subrayado al respecto, por lo que ha demandado "que el paciente participe activamente en su propio proceso de recuperación".

Por último, el especialista ha indicado que el tratamiento "debe individualizarse" y "puede combinar distintas estrategias, como el ejercicio terapéutico, la Fisioterapia, la educación sobre el dolor y los cambios en los hábitos de vida". "Los medicamentos pueden ser necesarios en determinadas circunstancias, pero deben utilizarse bajo supervisión sanitaria y como parte de un abordaje más amplio", ha explicado.

"En los casos de dolor lumbar crónico, además, puede ser necesaria la colaboración de diferentes profesionales sanitarios, entre ellos especialistas en Reumatología, Rehabilitación, Atención Primaria, Fisioterapia o las Unidades del Dolor", ha asegurado en un apartado en el que la SER incide en que no todos los dolores lumbares tienen el mismo origen ni requieren el mismo tratamiento.