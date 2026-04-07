Archivo - Especialista alerta de que "pueden persistir secuelas" tras el tratamiento del síndrome de Cushing - INTERNATIONAL SOS - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Área de Neuroendocrinología de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), el doctor Pablo Jesús Remón, ha indicado que, "aunque exista una mejoría tras el tratamiento" del síndrome de Cushing, "pueden persistir secuelas con un gran impacto en la calidad de vida".

"La hipertensión, la diabetes mellitus, la osteoporosis, la pérdida de masa muscular, alteraciones cognitivas, ansiedad y depresión" son las que ha puesto de relieve con motivo de la celebración, este miércoles, 8 de abril, del Día Mundial de este trastorno. Por ello, y para evitar estas consecuencias, es necesario detectarlo a tiempo, ya que el diagnóstico se demora más de un año en la mayoría de los casos pudiendo superar los tres.

Desde la SEEN han explicado que la mayoría de los síntomas que sufren las personas con síndrome de Cushing se producen por el hipercortisolismo que ha tenido lugar durante la enfermedad. Además, ha insistido en que, aunque este se controle y este trastorno se cure, muchas secuelas pueden persistir, motivo por el que, dentro de su campaña '12 meses en Endocrinología y Nutrición, 12 pasos hacia la salud', ha incidido en que la probabilidad de reversión de estas es mayor cuanto más precoz sea el tratamiento.

"Muchos pacientes, además de síntomas físicos, presentan ansiedad, depresión, irritabilidad, alteraciones del sueño y dificultades de concentración", ha continuado Remón en relación con esta situación clínica, cuyo origen puede ser un tumor en la hipófisis o en las glándulas suprarrenales y, aunque menos frecuente, en otros órganos. En ocasiones, se lleva a cabo la resección del tumor benigno que provoca el exceso de cortisol y, en el caso del carcinoma suprarrenal u otros tumores fuera de la hipófisis o la suprarrenal, a veces se requieren otros tratamientos complementarios.

De este modo, el abordaje no termina con la curación inicial, sino que es necesario un seguimiento médico continuado con el fin de detectar y tratar las posibles recidivas de forma precoz y disminuir así la probabilidad de secuelas. Además, es fundamental el abordaje multidisciplinar y el tratamiento en centros especializados que permitan disponer de distintos especialistas para tratar la patología y sus secuelas.

MANTENER UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Otro aspecto importante es el de mantener un estilo de vida saludable y realizar ejercicio físico aeróbico, de flexibilidad y de fuerza, lo que es recomendable, así como llevar una alimentación variada, equilibrada y saludable. Por su parte, en cuanto al apartado psicológico, la presidenta de la Asociación Nacional de Síndrome de Cushing, Ana Pacheco Rodríguez, insiste en que los cambios físicos visibles en la imagen corporal como causa de la enfermedad afectan también a los pacientes e incluso pueden provocar aislamiento social.

"La incomprensión del entorno y el retraso en el diagnóstico contribuyen a veces a crear un sentimiento de frustración y soledad", ha explicado, tras lo que ha puesto de relieve la importancia de que los pacientes acudan a asociaciones donde pueden encontrar apoyo emocional, información fiable y acompañamiento.

En la misma línea, y a tenor del infradiagnóstico de la enfermedad y la necesidad de campañas de información dirigidas tanto a la población general como a los sanitarios para identificar los síntomas de manera precoz, Remón ha indicado que "es esencial la promoción de asociaciones de pacientes, realizar actividades dirigidas a visibilizar sus testimonios e impulsar la investigación de la enfermedad a través de becas y apoyo a los proyectos en desarrollo".

Además, este representante de la SEEN ha destacado algunos tratamientos novedosos que permiten mejorar el control de la secreción de cortisol y los síntomas de la patología. Por su parte, la sociedad científica, en línea con la Sociedad Europea de Endocrinología (ESE, por sus siglas en inglés) y su proyecto 'EndoCompass', aboga por continuar investigando para disponer de nuevas terapias dirigidas que permitan individualizar la atención.

Por último, desde la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) han declarado que "el retraso diagnóstico que viven las personas refleja una realidad común a las enfermedades raras: la necesidad urgente de garantizar la equidad en el acceso al diagnóstico temprano en todo el territorio". "Es imprescindible reforzar la coordinación entre niveles asistenciales, impulsar la derivación a centros especializados y asegurar un abordaje integral y multidisciplinar", han finalizado.