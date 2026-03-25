Especialista alerta del "preocupante aumento" de cáncer colorrectal en menores de 50 años

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Sección de Tumores Digestivos del Servicio de Oncología Médica de MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten, el doctor José Ignacio Martín Valadés, ha advertido del "preocupante aumento" del cáncer colorrectal en personas menores de 50 años, lo que no es atribuible "a los programas de detección precoz" ni "a casos debidos a factores hereditarios".

"Estamos viendo una tendencia a la estabilización de los casos en mayores de 50 años", ha manifestado, por contra, mientras que, en general, y según el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 'Las cifras del cáncer en España 2026', el cáncer colorrectal es el tumor con mayor previsión de diagnóstico este año, tanto para hombres como mujeres, con más de 44.000 nuevos casos.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Colon, que se celebra este martes, 31 de marzo, desde el citado grupo sanitario han explicado que este incremento en pacientes jóvenes puede deberse a factores ambientales y relativos al estilo de vida, al ser una circunstancia común independientemente del lugar de origen o el sexo del paciente.

Así, en cuanto a factores evitables, destacan unos hábitos de vida poco saludables, como el consumo de alcohol y tabaco, la inactividad física, una mala alimentación que derive en un aumento de ingesta calórica, un desequilibrio energético y al desarrollo de la obesidad. Todos ellos se asocian a un aumento en la incidencia de la enfermedad.

No obstante, además de estos factores, algunos estudios asocian alteraciones en el microbioma intestinal, que pueden estar relacionadas con el uso inadecuado de antibióticos en edades tempranas, ya sea como tratamiento o introducidos en la cadena alimentaria. "Debemos conocer y controlar aquellos comportamientos en los que podemos tener control, que aumentan el riesgo de padecer un cáncer colorrectal", ha subrayado Martín.

"Los hábitos de vida recomendados para evitar su desarrollo son: realizar ejercicio físico de forma regular, no fumar, no consumir alcohol, seguir una dieta mediterránea basada en frutas, verduras y rica en fibra, y evitar dietas hipercalóricas, carnes rojas y alimentos ultraprocesados", ha continuado, en un contexto en el que los pacientes jóvenes suelen ser diagnosticados en las fases más avanzadas de la enfermedad.

MENOR PERCEPCIÓN DEL RIESGO Y AUSENCIA DE CRIBADO

En este sentido, una menor percepción del riesgo y la ausencia de cribado en este grupo de edad pueden ser las explicaciones. Además, este tipo de tumores presenta con mayor frecuencia características más agresivas y localización en el recto, lo que añade complejidad a su abordaje.

Desde MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten han indicado que, entre los síntomas de alerta más frecuentes se incluye el sangrado en heces (rectorragia), las heces con características anormales y los cambios constantes en el ritmo intestinal. El cribado es la herramienta clave para la detección precoz del tumor, basados en el test de sangre oculta en heces (TSOH), pero se dirige a población de entre 50 y 69 años, ante lo que algunas sociedades científicas están planteando adelantar la edad de inicio a los 45 años.

"La detección precoz mediante pruebas de cribado es crucial para la prevención del cáncer colorrectal, ya que permite su diagnóstico en fases premalignas, como son los pólipos, o en fases iniciales en las que la tasa de curación de la enfermedad puede superar el 90 por ciento", ha señalado Martín al respecto, al tiempo que ha agregado que "se estima que la realización de pruebas de cribado permite evitar hasta un tercio de las muertes anuales por cáncer colorrectal".

En relación con el tratamiento, se ha expuesto desde este grupo sanitario que este ha experimentado importantes avances en los últimos años, ya que la cirugía mínimamente invasiva, especialmente la robótica, permite intervenciones menos agresivas y con menos complicaciones, lo que favorece una recuperación más rápida.

A lo anterior se suman nuevas estrategias terapéuticas menos invasivas, en concreto relativas al cáncer de recto, como el Tratamiento Neoadyuvante Total, que administra la quimioterapia y la radioterapia antes de la cirugía con el objetivo de aumentar su tolerancia y optimizar el tratamiento, permitiendo preservar el órgano e incluso evitar el paso por quirófano, con un seguimiento clínico posterior muy estrecho, según el protocolo 'Watch & Wait'.

"Incluso en la enfermedad metastásica, la correcta integración de los tratamientos sistémicos (quimioterapia, inmunoterapia, dianas moleculares), cirugía y otros tratamientos locales (SBRT o métodos ablativos como la radiofrecuencia) ofrecen una oportunidad de curación a algunos pacientes con cáncer colorrectal metastásico, especialmente aquellos con enfermedad limitada a un órgano, ya sea hígado, pulmón o peritoneo", ha concluido Martín.