Especialista alerta de que la capacidad mental de proyectar provoca "un constante estado de 'inflamación psicológica'"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El investigador afiliado del Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas de Madrid, Emiliano Bruner, ha manifestado que la "asombrosa capacidad de proyectar pasado y futuro, mundos imaginados", es "una avalancha de imágenes y palabras que generan un ruido constante y un constante estado de 'inflamación psicológica'".

"Siempre comparamos lo que es con lo que podría ser o haber sido", lo que "es la condena a la insatisfacción permanente", ha manifestado Bruner, quien ha impartido la conferencia de clausura del XXXIV Curso Nacional de Actualización en Psiquiatría, que se ha celebrado en la localidad alavesa de Vitoria-Gasteiz. Por ello, ha sacado a colación el concepto de "sufrimiento mental".

A su juicio, "la selección natural criba las adaptaciones y los rasgos en función del efecto que tienen en el éxito reproductivo, y este criterio no considera necesariamente el bienestar personal como valor añadido". Esto implica "efectos secundarios dañinos" o rasgos que "perjudican al individuo y aumentan el éxito reproductivo, creando un conflicto entre prioridades evolutivas y necesidades personales", ha puesto de relieve.

"EXCELENTE" HABILIDAD ATENCIONAL

"La evolución puede pasar de las razones de la Medicina, pero la Medicina no puede obviar los límites de la evolución", ha proseguido, para agregar que la capacidad de proyección supera la "excelente habilidad atencional, que se ve desbordada". "El resultado es una condición de desasosiego crónico, siempre presente, que forja la vida individual y colectiva en primates obligatoriamente sociales", ha subrayado.

En este sentido, ha afirmado que "gran parte de la insatisfacción e inestabilidad emocional se debe a un programa evolutivo", por lo que considera que conocerlo permitiría, "al menos en cierta medida, 'hackear' la evolución". "Esta condición puede que sea un componente importante de los niveles clínicos asociados a la Salud Mental, pero que en realidad atañe a toda la población", ha confirmado.

Ahondando en la perspectiva del pasado y del futuro, ha explicado que el primero "se transforma en remordimiento, culpa, rencor", mientras que el segundo "en incertidumbre, miedo, angustia". "Si todo esto tiene un trasfondo evolutivo, la condición de sufrimiento e insatisfacción crónica es parte de un paquete surgido con Homo Sapiens, probablemente en los últimos 50.000-100.000 años", ha sostenido.

"Entender que hay raíces evolutivas cambia el enfoque", ya que ello permite interpretar el sufrimiento como resultado de "un sistema que incluye individuo, entorno y colectividad, con reglas establecidas en el Mioceno", ha concluido Bruner.