Los españoles sitúan las pandemias y enfermedades infecciosas como tercer riesgo de cara al futuro

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los españoles consideran las pandemias y enfermedades infecciosas como el tercer riesgo al que se enfrenta la sociedad de cara al futuro, solo por detrás del cambio climático y la inestabilidad geopolítica, según revela el Informe de Riesgos Futuros 2025, elaborado por la Fundación AXA e Ipsos.

El informe, desarrollado a partir de encuestas 'online' a 3.595 expertos de 57 países, 129 de España, y 23.000 personas de 18 países, 1.000 de España, muestra una "mayor percepción de incertidumbre e inestabilidad para afrontar los riesgos futuros", según ha aseverado este miércoles el director general de la Fundación AXA, Josep Alfonso Caro, durante un acto organizado por la propia fundación y el Foro Periodismo 2030 en la Universidad Camilo José Cela.

Respecto a los riesgos sanitarios relacionados con las pandemias y enfermedades infecciosas, estos han ido perdiendo peso desde que se situaron en el primer puesto en 2020, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, hasta desaparecer del ránking elaborado a partir de las respuestas de expertos de todo el mundo en esta duodécima edición del informe. Del mismo modo, estos factores no aparecen entre los principales riesgos expresados por los expertos españoles.

Sin embargo, entre la población general los riesgos sanitarios continúan presentes. A nivel mundial, las pandemias se posicionan como quinto riesgo y las enfermedades crónicas en el décimo lugar. En el contexto nacional, las pandemias y enfermedades infecciosas se sitúan en el tercer puesto.

SITUACIÓN DEL SNS Y SANIDAD PRIVADA

En una mesa redonda, el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, ha destacado que a raíz de la pandemia ha aumentado la preocupación de la población española en torno a la salud y ha apuntado que esto se observa en el incremento de la frecuentación al médico.

Abarca ha hecho un repaso de la evolución del Sistema Nacional de Salud (SNS) desde su creación en 1986 y del papel creciente que ha tenido la sanidad privada. "La sanidad privada nunca ha pretendido competir con la pública y nunca ha pretendido ser una alternativa al acceso", ha puntualizado.

Sobre la coyuntura actual, ha aseverado que el SNS está en una situación "crítica" y ha detallado que "funciona bien" para las prestaciones complejas una vez que ya se ha hecho el diagnóstico, pero ha lamentado que las listas de espera para ello son muy largas. "El sistema público de salud hace mucho que fracasó en el tema de la equidad", ha afirmado.

Por ello, ha subrayado que el SNS necesita "reformas drásticas" en el modelo de organización y gestión, en referencia al Estatuto Marco del personal estatutario. "El Estatuto Marco es lo más ineficiente que existe", ha aseverado añadiendo que el modelo de gestión estatutario "es un lastre" y requiere reformas urgentes. Pese a todo, ha insistido en que él es un "gran defensor" de la sanidad pública.

CAMBIO CLIMÁTICO, FRAGMENTACIÓN Y RIESGO DEMOGRÁFICO

Respecto a otros riesgos reflejados en el informe, el cambio climático se sitúa como el principal riesgo percibido por expertos y población general en el mundo, así como entre la población española, en línea con las respuestas de las últimas ediciones. Con todo, este riesgo ha perdido peso entre los expertos mundiales (55% frente a 63% en 2024), a la vez que se ha reducido hasta el 12 por ciento los que consideran que las autoridades públicas no están preparados para afrontar este reto, el porcentaje más bajo hasta ahora.

Para los expertos españoles, el principal riesgo es la inestabilidad geopolítica, algo que se puede relacionar con el contexto nacional, según ha detallado Josep Alfonso Caro. A este factor le acompañan el cambio climático y los riesgos de seguridad cibernética, en segunda y tercera posición, respectivamente.

El informe también advierte de la aparición de una sensación de peligro "interno", impulsada por el riesgo de fragmentación y el riesgo demográfico. La población y expertos mundiales coinciden en que sus países enfrentan "una profunda y preocupante división social" y las personas tienen "cada vez menos valores y aspiraciones comunes". En el caso español, las diferencias políticas e ideológicas y las tencsiones relacionadas con la inmigración y la integración cultural son las principales razones que apuntan los encuestados.

En cuanto al desafío demográfico, los españoles perciben el colapso del sistema público de pensiones, el aumento de los costes de la atencion sanitaria y el aumento del aislamiento social de las personas mayores como principales riesgos asociados. Con todo, los españoles son los europeos con una visión más favorable a las políticas de migración que fomenten la llegada de familias jóvenes como solución al envejecimiento demográfico.

A partir de los resultados de la encuesta, Josep Alfonso ha advertido de una situación de "policrisis" que se está agravando, con tensiones que van a continuar y se van a extender, pudiendo llegar a suponer una amenaza para el suministro de alimentos y energía nacional.

Frente a esto, ha urgido a actuar desde un enfoque global y coordinado que permita atender a los riesgos identificados y mitigar su impacto, con el objetivo de avanzar hacia la construcción de una sociedad mejor y más sostenible entre todos los agentes implicados.