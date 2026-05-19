España se sitúa por encima de la media europea en consumo de tabaco y vapers en adolescentes

Archivo - Adolestecente vapeando. - ROMAN CHEKHOVSKOY/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) y jefe de oncología del Hospital Doctor Balmis de Alicante, Bartomeu Massuti, ha alertado este martes de que España se sitúa en torno a un cinco por ciento por encima de la media europea en consumo de tabaco y vapers entre adolescentes.

"Hay un problema específico de España en este grupo", ha advertido el miembro del GECP, quien ha comentado que el riesgo principal se encuentra en los productos "alternativos", como los cigarrillos electrónicos, vapers, tabaco de liar y tabaco intraoral, más frecuentes entre los jóvenes.

En línea con los datos de la encuesta ESTUDES 2025, se estima que casi la mitad de los adolescentes españoles (49,5%) ha utilizado cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida y el 27,1 por ciento en el último mes, frente al 44 y 22 por ciento, respectivamente, de media en Europa.

Massuti ha aseverado que el tabaquismo es la principal causa de cáncer de pulmón y, en concreto, en torno al 80 por ciento de los casos de esta enfermedad están relacionados con la exposición al tabaco. Por ello, ha subrayado el valor que tendría lograr reducir o erradicar el consumo de tabaco, ya que podría evitar la aparición del tumor.

Sobre el cáncer de pulmón, el experto ha apuntado que es la causa más frecuente de muerte por cáncer en el mundo. En España, a lo largo de este año, se prevé que se diagnosticarán casi 35.000 casos de cáncer de pulmón y más de 23.000 muertes relacionadas. "Es un problema sanitario de primer nivel", ha resaltado.

En paralelo, los expertos del GECP han señalado que el vapeo tampoco es inocuo para el pulmón. La evidencia científica muestra que puede producir daño pulmonar grave incluso en personas jóvenes sin patologías previas y que afecta especialmente a la vía aérea pequeña, donde se inicia buena parte del daño pulmonar crónico.

Entre las medidas enfocadas a reducir el consumo, Massuti se ha referido a la nueva normativa antitabaco en desarrollo en España. En este sentido, ha explicado que la ampliación de los espacios sin humo es "fundamental", pero que la medida que tendría "mayor impacto" sería la subida de precios del tabaco y, en especial dirigido a las generaciones más jóvenes, la equiparación de precios de los nuevos productos con el tabaco convencional.

CONSUMO EN ADOLESCENTES

La especialista en cáncer de pulmón en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid Virginia Calvo ha destacado que la mediana de edad en la que los jóvenes se están incorporando al hábito tabáquico es de 14 años. Asimismo, ha advertido de la importancia de sensibilizar sobre los riesgos de los cigarrillos electrónicos, que son "puerta de entrada" al tabaco tradicional.

Con el objetivo de fomentar la concienciación entre los adolescentes, el GECP, con el apoyo de Bristol Myers Squibb (BMS), ha impulsado el concurso 'No dejes que el tabaco entre en tu vida: Final Alternativo', en el que estudiantes de entre 12 y 16 años han elaborado vídeos en formato TikTok para acercar a sus compañeros los riesgos del consumo.

"Nunca jamás fumaríamos ni vapearíamos", han subrayado los jóvenes del Colegio El Ave María de Albacete, que han ganado el primer premio con su vídeo 'No te dejes engañar', que reúne casi 25.000 visualizaciones en TikTok. Según han relatado, ya les han ofrecido tabaco y vapers, pese a tener 13 años, pero ellos tienen claro que "es basura".

En la misma línea, los ganadores del accésit al vídeo más impactante, titulado 'Dos minutos, una decisión', han sido dos jóvenes del IES A Cachada de A Coruña, que han señalado que han visto a algunos de sus compañeros vapear, sobre todo incitados por "los mayores", algo que les "entristece", por lo que se muestran orgullosos de poder contribuir con su vídeo a intentar que esto no pase.

Por su parte, el reconocimiento al vídeo más original ha recaído en 'Mal Humo(r)', del IES Camino de Santiago (Burgos). Su creadora, que cursa 3º de la ESO, ha reconocido que "la mayoría" de sus compañeros ya usan vapeadores. "Me parece totalmente innecesario", ha señalado dejando claro que "puede llevar a problemas de salud a largo plazo".

Estos premios también han reconocido a estudiantes del IES Recesvinto de Palencia por 'Tú decides el final', una pieza que pone el foco en la capacidad de decisión de los jóvenes frente al tabaco. El tercer puesto ha sido para el IES Reyes Católicos de Zaragoza por el vídeo 'Dando la nota', una propuesta creativa que utiliza un enfoque centrado en la música para lanzar un mensaje de prevención. Además, el accésit a la mejor interpretación ha sido para 'Di no al tabaco', del Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Badajoz.