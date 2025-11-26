España sigue siendo el país de Europa con más casos de mpox

Archivo - Imagen de recurso de una persona con mpox. - LIUDMILA CHERNETSKA/ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado de que España continúa siendo el país de Europa con más casos registrados de mpox -antes denominada viruela del mono-, alcanzando los 8.632 hasta abril de 2025.

Así lo indica el informe que el ECDC ha publicado este miércoles, que recoge datos de los mecanismos del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), de fuentes públicas oficiales y del Sistema Europeo de Vigilancia (TESSy).

Según el documento, en los últimos tres meses, se han notificado 713 casos de mpox en 24 países europeos. Además, en las últimas cuatro semanas, se han identificado 289 casos de mpox en 18 países europeos.

El organismo señala que, desde marzo de 2022 hasta abril de 2025, se han identificado un total de 29.607 casos de mpox en 47 países europeos. España, con 8.632, es el país con mayor número; no obstante, según el último registro del Ministerio de Sanidad de octubre, ya se han alcanzado los 9.028 casos. Le siguen Francia (4.430), Alemania (4.236), Reino Unido (4.215) y Países Bajos (1.464).

El 98 por ciento de los casos fueron varones, siendo el grupo de edad más afectado el de 31 a 40 años (40%). De los 13.132 casos varones con comportamiento sexual conocido, el 97 por ciento se reportaron como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Entre los casos con estado serológico respecto al VIH conocido, el 37 por ciento fueron VIH positivos.

Además, la mayoría de los casos presentaron exantema (92%). El 60 por ciento presentaron síntomas sistémicos como fiebre, fatiga, dolor muscular, escalofríos o cefalea. Mientras que 977 casos fueron hospitalizados, de los cuales 319 requirieron atención clínica. Nueve casos ingresaron en la UCI y se reportó la muerte de 9 casos.

Por último, desde agosto de 2024, se han detectado 23 casos de clado Ib en 6 países. Según los datos del ECDC, todos estos casos viajaron por su cuenta o son contactos de viajeros procedentes de países con transmisión local conocida del clado Ib. También se ha detectado un caso del clado Ia en Irlanda.