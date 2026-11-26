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MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La proporción de personas con VIH en tratamiento antorretroviral que no alcanzan la supresión viral se ha reducido en España del 14,2 por ciento en 2011 al 5 por ciento en 2025, según un estudio del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III basado en datos de 10.394 pacientes recogidos a lo largo de catorce años.

El trabajo, presentado en el XVII Congreso Nacional de GeSIDA-SEIMC, analiza los datos de la Encuesta Hospitalaria de Pacientes con VIH correspondientes al periodo 2011-2025. Los investigadores estudiaron la proporción de pacientes en tratamiento antirretroviral cuya última determinación de carga viral era igual o superior a 200 copias por mililitro de sangre, umbral utilizado para considerar que no habían alcanzado la supresión virológica.

En el conjunto del periodo analizado, el 7,7% de los participantes no presentaba supresión viral. Sin embargo, esta proporción descendió progresivamente hasta situarse en el 5% en 2025, lo que supone una reducción de casi dos tercios respecto al comienzo de la serie.

La supresión viral es uno de los principales objetivos del tratamiento del VIH, ya que permite controlar la replicación del virus y preservar la salud de las personas afectadas. Además, cuando la carga viral se mantiene indetectable, se impide la transmisión del VIH por vía sexual.

La edad y la situación social también influyen Más allá de esta evolución positiva, el estudio identifica diferencias significativas entre grupos de pacientes.

Las personas menores de 25 años presentaban más del doble de posibilidades de no alcanzar la supresión viral que las de 50 años o más. Esta asociación también se observó, aunque con menor intensidad, entre los pacientes de 25 a 34 años.

La situación social y laboral mostró igualmente una relación con los resultados del tratamiento. Las personas desempleadas presentaban un 40 por ciento más de posibilidades de no alcanzar la supresión viral que las que estaban trabajando, mientras que entre quienes vivían solos estas posibilidades eran un 34 por ciento superiores a las de quienes convivían con familiares o amigos.

Las investigadoras también observaron una mayor probabilidad de no alcanzar la supresión viral entre las personas diagnosticadas de VIH hacía menos de dos años y entre aquellas que habían alcanzado el estadio de sida.

Una de las asociaciones más destacadas del estudio corresponde a la continuidad de la atención sanitaria. En comparación con los pacientes que acudían regularmente a sus consultas, quienes lo hacían de manera esporádica presentaban unas posibilidades de no alcanzar la supresión viral casi diez veces superiores. Yentre quienes acudían por primera vez a consulta, esta asociación era todavía mayor.

Estos resultados subrayan la importancia de facilitar el acceso a la atención especializada y mantener un seguimiento continuado de las personas con VIH, especialmente de aquellas que presentan mayores dificultades sociales o asistenciales.