España no ha notificado ningún caso autóctono de hantavirus hasta 2023, últimos datos registrados

Archivo - España subraya que no notificó ningún caso autóctono de hantavirus de 2019 a 2023, últimos datos registrados - QUANTIC69/ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

España no notificó ningún caso autóctono de hantavirus a la red europea de vigilancia entre 2019 y 2023, periodo al que se refieren los últimos datos registrados, por lo que el Gobierno ha hecho un llamamiento a la tranquilidad ante el brote de este virus detectado en el crucero 'MV Hondius', cuya transmisión entre humanos es "prácticamente inexistente".

De hecho, "el caso más documentado en la literatura científica española es el de un viajero atendido en el Hospital de Vall d'Hebrón, en 2018, tras volver de Nepal con síndrome cardiopulmonar compatible con el virus tipo Puumala", ha explicado el Ejecutivo, insistiendo en que, por tanto, fue "un caso importado, no autóctono".

En cuanto al ámbito europeo, desde Moncloa han informado de que, "en 2023, se notificaron 1.885 casos en 28 países", lo que representa "una tasa de 0,4 por 100.000 habitantes". "El 96 por ciento corresponde al virus Puumala, una variante leve que provoca fiebre y daño renal pasajero, raramente mortal", ya que su letalidad es del 1 por ciento.

"Finlandia y Alemania concentran más del 60 por ciento de todos los casos europeos, seguidos a distancia por Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y Austria", ha continuado, para añadir que "el número de casos sigue ciclos plurianuales ligados a las poblaciones de roedores". Así, "2021 fue un año pico, con casi 5.000 casos, mientras que 2023 fue uno de los más bajos", ha explicado.

El hantavirus, presente en la literatura científica mundial desde los años 50 y aislado por vez primera en la década de los 70, produce casos cada año "en muchos países" y, aunque "son pocos comparados con otras enfermedades infecciosas", sí son los suficientes para que esté en vigilancia continua en Europa, América y Asia.

ENTRE 10.000 Y 100.000 INFECCIONES ANUALES EN EL MUNDO

Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay entre 10.000 y 100.000 infecciones anuales, concentradas sobre todo en Asia oriental -China y Corea del Sur, donde la fiebre hemorrágica con síndrome renal lleva décadas siendo un problema sanitario relevante- y en el norte y centro de Europa -donde la enfermedad es endémica, pero generalmente leve-. Por su parte, en América, "los casos son mucho menos numerosos", con "apenas unos cientos al año", pero "más graves".

"La transmisión de persona a persona no se ha documentado nunca con los hantavirus europeos", han insistido fuentes de Moncloa. Por contra, en América, "hasta ahora se habían registrado episodios puntuales de transmisión 'persona a persona', en 1996 y 2018, con una cepa, el virus Andes", ha indicado, pero ha subrayado que "solo es posible mediante un contacto sostenido y estrecho".

En contexto, el hantavirus representa "un grupo de virus que viven de forma natural en roedores, sin enfermarlos". Del mismo, las personas "se infectan principalmente al inhalar aerosoles compuestos a partir de las heces, orina o saliva" de estos, por lo que "los entornos de mayor riesgo son rurales y cerrados", como "cabañas, graneros, leñeras o desvanes".

Sobre las diferentes cepas, e incidiendo el Gobierno en que la transmisión entre seres humanos solo está documentada con la del virus Andes, ha señalado que esta es "originaria de la Patagonia argentina y chilena" y la que ha protagonizado el brote en la citada embarcación. "Los estudios demuestran que este virus se replica en las glándulas salivales submandibulares y en el epitelio pulmonar, lo que explica que el contagio se produzca por saliva y gotas respiratorias al toser, estornudar o hablar a corta distancia", ha indicado.

Por tanto, ha subrayado que el contagio "ocurre si hay un contacto estrecho y prolongado durante los primeros días de enfermedad, cuando los síntomas todavía se confunden con los de una gripe común". Si este se produce, son posibles "cuadros de gravedad muy variable, desde síntomas leves parecidos a una gripe hasta enfermedades graves", ha explicado.

TRES FORMAS PRINCIPALES DE ENFERMEDAD

Así, "existen tres formas principales de enfermedad según el virus implicado y la región", ha apuntado el Gobierno, que señala en primer término el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS, por sus siglas en inglés), que es "típico de América" y está asociado al virus Andes. Este "es el más grave", con una letalidad "de hasta el 50 por ciento", ha asegurado, tras lo que ha citado la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS, también por sus siglas en inglés).

Esta última es "predominantemente en Europa, Asia y África", y está causada "principalmente por los virus Seoul, Puumala (PUUV) y Dobrava", ha proseguido, al tiempo que se ha referido a la tercera, que es la nefropatía epidémica, "una forma leve del HFRS causada por el virus Puumala y frecuente en Europa".

En todas ellas, el curso clínico tiene típicamente dos fases, pero su duración y gravedad dependen de la cepa. De este modo, ha informado de que la inicial, que es "indistinguible de cualquier cuadro vírico común", dura "aproximadamente entre tres y cinco días, con fiebre, malestar general, escalofríos, dolor muscular intenso, cefalea y a menudo síntomas digestivos (náuseas, vómitos, diarrea)".

Tras ello, el Ejecutivo ha destacado que la fase más grave es de progresión rápida a insuficiencia respiratoria, acumulación de líquido en los pulmones e hipotensión, que puede derivar en 'shock'. En esta se concentra la mortalidad y se requiere ingreso en cuidados intensivos.

PERIODO DE INCUBACIÓN CON UN RANGO DE TRES A 45 DÍAS

Otro aspecto abordado es el del periodo de incubación, sobre el que ha informado de que, sin síntomas, por lo general es de una a ocho semanas, "con un rango de tres a 45 días". "Es importante señalar que existen casos de personas infectadas de manera asintomática, es decir, sin producir la enfermedad o con cuadros leves", ha aclarado.

"A día de hoy, no existe tratamiento específico ni vacunas aprobadas", ha ofrecido en relación con su abordaje, destacando que, por ello, "la atención médica se centra en aliviar los síntomas y ayudar a mantener la respiración y las constantes vitales estables". Para ello, están indicadas "oxigenoterapia, ventilación mecánica si es necesaria y estabilización hemodinámica en cuidados intensivos", ha explicado.

Por último, y tras poner de relieve que "el diagnóstico temprano es clave para aumentar las probabilidades de recuperación" ante un caso de hantavirus, ha insistido en que "España ha gestionado diversas crisis y está plenamente preparada para dar respuesta a las necesidades de atención de los pasajeros y tripulación del barco".