España concentró más de un tercio de la cocaína decomisada en la UE en 2024

Archivo - El paquete arrojado desde el coche, con apariencia de cocaína, tiene un peso bruto de 52,69 gramos. - POLICÍA LOCAL DE HUESCA - Archivo

BRUSELAS 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades españolas interceptaron 124 toneladas de cocaína en 2024, lo que equivale al 37% de toda la droga decomisada en la Unión Europea durante ese año, según el Informe Europeo sobre Drogas 2026, que alerta de la elevada disponibilidad de estupefacientes en el bloque y de la creciente sofisticación de las redes de narcotráfico.

El informe, presentado este martes por la Agencia de la UE sobre Drogas (EUDA), sitúa además a España, Francia y Bélgica como los principales puntos de incautación de cocaína en Europa, al concentrar conjuntamente el 67% de las 330 toneladas requisadas en el conjunto de la Unión durante 2024.

Pese a que el volumen total de cocaína decomisada descendió respecto al año anterior, la agencia europea destaca que el número de incautaciones aumentó, una tendencia que atribuye al uso de cargamentos más pequeños y fragmentados por parte de las organizaciones criminales para dificultar su detección.

El documento también pone de relieve el papel de España en el mercado europeo del cannabis. Las autoridades españolas decomisaron 206 toneladas de resina de cannabis y concentraron el 75% de todas las plantas de marihuana incautadas en la Unión Europea durante el pasado año.

Asimismo, la EUDA señala que en territorio español se desmantelaron siete instalaciones vinculadas al procesamiento secundario de cocaína y otras siete dedicadas a la producción de comprimidos de MDMA, reflejo de la creciente presencia de actividades de transformación de drogas dentro de las fronteras europeas.

A nivel comunitario, la agencia advierte de que los mercados de drogas son cada vez más diversos y complejos, con una mayor presencia de cocaína, opioides sintéticos y nuevas sustancias psicoactivas. El organismo alerta igualmente del recurso creciente a drones, embarcaciones rápidas y nuevas rutas de tráfico para introducir droga en Europa.

La disponibilidad de estupefacientes sigue, según el informe, en niveles históricamente elevados, en un contexto marcado por el aumento de la violencia asociada al narcotráfico y por la actividad de grupos criminales cada vez más adaptados a los controles policiales y aduaneros.

En el plano sanitario, la EUDA estima que al menos 7.600 personas murieron por sobredosis en la Unión Europea durante 2024, principalmente por el consumo combinado de varias sustancias, y alerta del impacto creciente de opioides sintéticos de alta potencia en varios Estados miembro.