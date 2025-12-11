La esofagitis eosinofílica: por qué ha pasado de casi inexistente a principal causa de atragantamientos y disfagia

La Fe reúne a expertos y pacientes para abordar la principal causa de atragantamiento en menores y adultos jóvenes - GVA

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha celebrado una jornada dirigida a pacientes y profesionales sanitarios para abordar la esofagitis eosinofílica, una inflamación crónica del esófago que, en poco más de dos décadas, ha pasado de ser casi inexistente a convertirse en la principal causa de atragantamientos y dificultad para tragar en niños y adultos jóvenes, según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.

Según ha informdo la Generalitat en un comunicado, no es una enfermedad mortal pero su carácter "crónico y agresivo" afectan la calidad de vida de quienes la padecen. La causa de esta patología no está clara, aunque parece estar mediada por mecanismos inmunológicos, y la cifra de nuevos diagnósticos tiende al alza, también en la Comunitat Valenciana.

El incremento de nuevos casos se atribuye tanto a una mayor capacidad diagnóstica como, según apunta el jefe de Sección de Endoscopia Digestiva de La Fe, Vicente Pons, "a factores ambientales y de estilo de vida, que podrían favorecer respuestas inmunológicas anómalas frente a alimentos y alérgenos".

Además, existe un retraso diagnóstico porque suele confundirse con otras patologías como trastornos de la conducta alimentaria cuando quien la padece es un menor que vomita con frecuencia o rechaza la comida, o con el reflujo gastroesofágico en personas adultas, por ejemplo.

La enfermedad es más común en hombres de edad media con antecedentes de asma, rinitis o dermatitis atópica, y existe una marcada relación de tres hombres por cada mujer. Ahora bien, afecta tanto a niños como a adultos. De ahí que la jornada haya contado con expertos como la doctora Mari Ángeles Calzado, que ha abordado el reto de la esofagitis en pediatría, y el doctor Vicente Ortiz, quien ha actualizado los tratamientos farmacológicos.

También se ha tratado la aplicación práctica de dietas de exclusión empírica, ponencia a cargo de la nutricionista de La Fe Eva María Gascó Santana.

El diagnóstico de la esofagitis eosinofílica se basa en la sospecha a partir de síntomas clínicos característicos y la confirmación mediante endoscopia y biopsia esofágicas. En el ámbito terapéutico, el tratamiento incluye corticoides deglutidos, medicamentos para reducir la producción de ácido en el estómago y dietas de eliminación, con buenas tasas de respuesta.

En casos más evolucionados que presentan dificultad para el paso de alimentos se recurre a dilatación esofágica y, desde que la Agencia Española del Medicamento lo aprobó el año pasado, La Fe también está introduciendo inyecciones subcutáneas de dupilumab.

Dupilumab es el primer fármaco biológico para la esofagitis eosinofílica y viene a ser un candado que bloquea los interruptores (las interleucinas 4 y 13) que activan una alarma para movilizar células inflamatorias (eosinófilos) y mandarlas al esófago. Si la alerta no salta, se corta la cadena de mando: los eosinófilos no van al esófago y no lo inflaman.

La inauguración de la jornada ha estado a cargo del doctor Pons, la presidenta de la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica, Zoraida Gómez, y la jefa de Servicio de Medicina Digestiva de La Fe, Pilar Nos.