Los esfuerzos cognitivos antes del ejercicio no perjudican el rendimiento deportivo, según un estudio

Archivo - Imagen de recurso de una persona haciendo deporte. - GUVEN OZDEMIR/ ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Realizar esfuerzos cognitivos antes del ejercicio no afecta negativamente a la respuesta fisiológica al esfuerzo, la percepción de fatiga ni el rendimiento, según concluye una serie de estudios de la Universidad de Granada (UGR).

Los trabajos han sido dirigidos por Darías Holgado, doctor por la UGR e investigador de la Universidad UniDistance Suisse, en colaboración con Daniel Sanabria, científico del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la UGR.

"Aunque los participantes del experimento sí reportan sensaciones de cansancio mental tras la tarea demandante a nivel cognitivo, la experiencia no se reduce simplemente a sentirse fatigado. Mientras se esfuerzan mentalmente, las personas muestran una mezcla cambiante de estados psicológicos como aburrimiento, concentración, esfuerzo, frustración o divagación. Dichos estados varían con el tiempo y difieren entre individuos", argumentan los científicos.

La literatura científica previa indicaba que tras la tarea mental (y la condición control), lo único que se suele preguntar a los participantes es por su nivel de fatiga. "Quizás estemos ante un caso de 'profecía autocumplida': es decir, la hipótesis es que el esfuerzo mental produce cansancio; al preguntarle por su nivel de agotamiento tras realizar la tarea demandante, la persona me dice que está fatigada mentalmente; ergo, cualquier efecto posterior que mida se debe a ese desgaste mental", indican los autores.

Sin embargo, afirman que el rendimiento también puede verse influido por otros factores como la motivación, el aburrimiento o el hartazgo. "En otras palabras, realizar un desempeño mental induce múltiples estados psicológicos que influyen, más allá del posible efecto de la fatiga", exponen Holgado y Sanabria.

Los investigadores proponen que los futuros estudios adopten un enfoque más amplio para entender cómo las tareas mentales afectan a la experiencia personal cuando se realizan. En lugar de centrarse únicamente en el cansancio, sugieren analizar de forma más detallada las distintas experiencias psicológicas que aparecen durante las actividades.

Este cambio de perspectiva, entienden los firmantes del trabajo, podría tener implicaciones importantes para la investigación en psicología, deporte y rendimiento humano. "Después de todo, la mente rara vez funciona de forma tan simple como pensamos", concluyen los científicos de la UGR.