¿Cómo se esconden las bacterias en la vejiga? Un fármaco podría ayudar a eliminarlas

Archivo - Woman problem holding her hands in toilet - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / EKATERINA DEMIDOVA

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) en Suiza han identificado una forma de potenciar la capacidad de las células de la vejiga para eliminar bacterias ocultas; su estudio demuestra que el fármaco OM-89, comercializado como Uro-Vaxom, activa las vías de degradación celular en las células epiteliales de la vejiga, al tiempo que aumenta la cantidad de antibiótico que penetra en ellas.

LAS BACTERIAS PUEDEN ESCONDERSE EN LA VEJIGA

Las infecciones del tracto urinario (ITU) se encuentran entre las infecciones bacterianas más comunes, causadas principalmente por la bacteria uropatógena Escherichia coli. Sin embargo, incluso después del tratamiento con antibióticos, un gran número de pacientes experimenta otra ITU. Una de las razones es que la bacteria puede entrar en las células del revestimiento de la vejiga (su epitelio) y esconderse allí, protegida tanto de los antibióticos como del sistema inmunitario del paciente.

Al sobrevivir de esta manera, estas bacterias pueden multiplicarse posteriormente y causar infecciones urinarias recurrentes, lo que supone un problema mayor, ya que el tratamiento repetido con antibióticos conlleva el riesgo de generar resistencia a los mismos.

El OM-89 se ha utilizado durante varias décadas para ayudar a prevenir las infecciones urinarias recurrentes. Se le conoce principalmente por estimular el sistema inmunitario, pero el nuevo estudio 'in vitro' revela un segundo mecanismo de acción: un efecto directo sobre las células que recubren la vejiga.

Investigadores liderados por Kathrin Tomasek y John McKinney del Laboratorio de Microbiología y Microtecnología de la EPFL, junto con Christian Pasquali y Mario Romani de OM Pharma, estudiaron células epiteliales de vejiga de ratón y humanas utilizando modelos de organoides y cultivos celulares diferenciados. Expusieron las células a OM-89, las infectaron con diferentes cepas de E. coli uropatógena y las trataron con antibióticos. Posteriormente, monitorizaron la supervivencia bacteriana, la absorción de antibióticos y los cambios en las vías celulares implicadas en la destrucción del material intracelular.

URO-VAXOM ACTIVA LOS LISOSOMAS

Los resultados apuntaron a los lisosomas, los compartimentos ácidos dentro de las células que descomponen el material no deseado. OM-89 aumentó la acidificación lisosomal, así como la actividad de las enzimas lisosomales. Cuando los investigadores bloquearon la acidificación lisosomal, el efecto protector del OM-89 desapareció. Esto demostró que la actividad lisosomal está directamente implicada en la reducción del rebrote bacteriano en las infecciones urinarias recurrentes.

Al mismo tiempo, OM-89 aumentó la acumulación de antibióticos dentro de las células epiteliales de la vejiga. Cuando se administraron conjuntamente OM-89 y antibióticos en los modelos experimentales, aumentó la eliminación de bacterias y disminuyó el rebrote bacteriano tras la retirada de los antibióticos. Este efecto se extendió a diferentes clases de antibióticos y a varias cepas bacterianas, incluidas muestras clínicas de pacientes.

Los investigadores, que han publicado en 'PLOS Pathogens' el estudio, también pudieron reproducir efectos clave tanto en modelos epiteliales de vejiga de ratón como de humanos, mientras que el análisis de conjuntos de datos independientes de vejiga humana vinculó la actividad lisosomal con las vías inmunitarias y antibacterianas.

"Descubrimos que OM-89 no solo estimula el sistema inmunitario innato, como se creía anteriormente", asegura Tomasek. Actúa directamente sobre las células de la vejiga, fortaleciendo sus vías de degradación para que puedan destruir las bacterias ocultas con mayor eficacia, al tiempo que ayuda a que los antibióticos lleguen a esas bacterias, reduciendo así la reaparición de las bacterias una vez finalizado el tratamiento.

Los hallazgos apuntan hacia un enfoque dirigido al huésped para combatir las infecciones recurrentes: en lugar de atacar únicamente a las bacterias, el tratamiento también podría reforzar la maquinaria antimicrobiana del propio tejido infectado.

En términos más generales, el estudio identifica las vías lisosomales en el epitelio de la vejiga como un objetivo potencial para futuras combinaciones de tratamientos diseñadas para mejorar los resultados de los antibióticos.

"Si bien los resultados provienen de modelos preclínicos y no modifican la indicación o el uso aprobados de Uro-Vaxom, profundizan nuestra comprensión de cómo OM-89 puede ayudar a fortalecer las defensas naturales de la vejiga contra las infecciones recurrentes y refuerzan la base científica que respalda su uso", finaliza Christian Pasquali, director sénior de enlace científico de OM Pharma y antiguo jefe de investigación preclínica.