La esclerosis múltiple sigue un patrón para dañar el cerebro: estos son sus puntos de origen

Archivo - Cerebro con alzheimer. - HAYDENBIRD/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pérdida de materia gris es uno de los cambios que pueden aparecer en el cerebro de las personas con esclerosis múltiple, pero no se distribuye de forma aleatoria. Un nuevo estudio respaldan la hipótesis del estrés nodal, según la cual los centros neuronales con mayor actividad y conectividad podrían ser más sensibles al desgaste metabólico. Esta perspectiva también ayudaría a comprender por qué la progresión de la enfermedad puede continuar incluso sin recaídas ni episodios de inflamación aguda.

Los análisis de resonancias magnéticas de 2.187 pacientes con esclerosis múltiple analizados por expertos de Amsterdam UMC (Países Bajos) revelan que la atrofia de la materia gris se propaga desde epicentros específicos de la enfermedad en la corteza cerebral.

El trabajo, publicado en 'Science Advances' respalda una hipótesis emergente que argumenta que el estrés metabólico de las regiones altamente activas del cerebro desgasta las células locales, causando disfunción que culmina en atrofia.

ATROFIA CEREBRAL EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Una característica distintiva de la esclerosis múltiple es la atrofia de la materia gris, que aparece tempranamente en las resonancias magnéticas y luego se propaga por todo el cerebro en patrones aparentemente no aleatorios. Ahora, los investigadores han explorado cómo se desarrollan estos patrones y cómo difieren en las personas a lo largo del tiempo.

Al evaluar las resonancias magnéticas de 2.187 participantes, observaron evidencia de una teoría llamada hipótesis del estrés nodal. Sugiere que los centros neuronales con mayor conectividad también son más vulnerables a la atrofia por esclerosis múltiple.

Esencialmente, estos centros, que se encuentran aquí en las cortezas visual, sensoriomotora y temporal; Además del hipocampo, el tálamo y la amígdala, actúan como epicentros de la enfermedad debido a que sus elevadas necesidades metabólicas agotan las células. Las exploraciones también mostraron evidencia de degeneración transneuronal, es decir, cuando la neurodegeneración del epicentro se propaga a neuronas conectadas más distantes.

LA DEGENERACIÓN PUEDE EXTENDERSE A OTRAS REGIONES CONECTADAS DEL CEREBRO

Los investigadores también caracterizaron cómo los procesos basados en redes se manifiestan de manera diferente en las distintas fases y subtipos de la enfermedad. "Ahora está claro que la progresión de la enfermedad puede ocurrir independientemente de las recaídas y la inflamación aguda", escriben.

"Las medidas basadas en redes, que se obtienen fácilmente a partir de la resonancia magnética convencional y los conjuntos de datos normativos, podrían utilizarse para explicar la progresión futura de la atrofia en pacientes individuales", señala.