Esclerosis múltiple: Nuevo estudio sobre GFAP lo sitúa como potencial biomarcador de progresión

Archivo - Imagen de recurso silla de ruedas. - ROMASET/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Basilea (Suiza) han identificado que los niveles elevados de proteína ácida fibrilar glial (GFAP, por sus siglas en inglés) se asocian con el riesgo de progresión de la discapacidad en esclerosis múltiple (EM) tanto a corto como a largo plazo, respaldando su uso potencial como biomarcador sanguíneo para monitorizar la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento.

Según han destacado los autores del estudio, publicado en 'JAMA Neurology', este potencial marcador se podría sumar al que se emplea en la actualidad, la cadena ligera de neurofilamento (NfL), y su uso conjunto permitiría tener una visión más completa de la enfermedad.

Aunque las terapias modernas han transformado la atención a las personas con esclerosis múltiple, la enfermedad sigue progresando en muchos pacientes, incluso en ausencia de recaídas, lo que los expertos denominan progresión independiente de la actividad de las recaídas (PIRA, por sus siglas en inglés).

Detectar y tratar este empeoramiento gradual de la discapacidad sigue siendo un desafío en esclerosis múltiple, una cuestión a la que este equipo de investigadores ha querido aportar nueva evidencia de cara a una posible respuesta. Para ello, analizaron más de 18.000 muestras de sangre y datos clínicos de más de 2.300 personas con esclerosis múltiple, participantes en dos cohortes de Suiza y Estados Unidos.

Los resultados obtenidos detallan que GFAP ofrece información diferente a NfL, que reflejó principalmente la actividad inflamatoria de la enfermedad y se asoció con el riesgo de recaídas posteriores. Asimismo, encontraron que los pacientes cuyos niveles de GFAP disminuyeron tras iniciar un tratamiento diseñado para ralentizar la progresión de la esclerosis múltiple presentaban un menor riesgo de progresión de la discapacidad en el futuro.

"Esto sugiere que la GFAP puede ofrecer más que una simple imagen de la actividad de la enfermedad y reflejar procesos biológicos que influyen en su evolución futura", ha destacado uno de los primeros autores de la publicación Maximilian Einsiedler.

El estudio confirma hallazgos previos, refuerza la evidencia que respalda a GFAP como biomarcador de progresión independiente de la actividad de recaída y acerca a GFAP a su implementación clínica. Los investigadores han afirmado que, en el futuro, este biomarcador podría ayudar a monitorizar la progresión de la enfermedad, evaluar la respuesta al tratamiento y acelerar el desarrollo de nuevas terapias dirigidas a la enfermedad progresiva.