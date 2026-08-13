El error con las lentillas que puede acabar en una infección ocular grave este verano

Archivo - Imagen de recurso de una niña frotándose los ojos en la piscina. - AAMORIM/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El oftalmólogo del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega Carlos Lisa ha recomendado extremar la higiene de manos antes de tocarse los ojos, evitar frotarlos después del baño y utilizar gafas de natación cuando sea necesario para prevenir problemas oculares durante las vacaciones de verano.

"Ante cualquier molestia ocular que no remita o que se intensifique, se debe buscar valoración profesional, ya que un diagnóstico precoz es determinante para evitar complicaciones", ha aconsejado Lisa.

En este sentido, ha señalado que se debe prestar especial atención ante síntomas como dolor intenso, disminución de la visión, fotofobia marcada, sensación persistente de cuerpo extraño, secreción ocular o molestias que aparezcan tras un golpe o una salpicadura. "En salud ocular, minutos u horas pueden marcar la diferencia", ha añadido.

Según ha explicado, el verano también implica más contacto con el agua, ya sea en piscinas, mar o duchas, algo en lo que deben tener especial precaución aquellas personas que usan lentillas. El agua, incluida la del grifo, puede contener microorganismos que en contacto con las lentillas puede aumentar el riesgo de infecciones oculares.

"El problema no es solo la irritación por cloro o sal, si se usan lentes de contacto en el agua, se incrementa el riesgo de infección en la córnea, y algunas pueden ser graves si no se tratan a tiempo", advierte el doctor.

Además, las verbenas, conciertos, ferias y celebraciones multitudinarias que se celebran en distintas ciudades de España pueden provocar accidentes que afecten a la salud visual. Traumatismos o golpes en aglomeraciones, irritaciones e infecciones relacionadas con el agua o salpicaduras de alcohol en los ojos son algunos de los más habituales.

"En ambientes festivos con mucha gente y movimientos bruscos es relativamente fácil que un empujón, una caída o un golpe accidental acabe afectando la zona ocular", subraya Lisa, quien advierte de que ,aunque a veces el daño parezca leve, "un traumatismo ocular puede requerir valoración urgente ya que puede causar lesiones internas que no siempre se ven a simple vista".

Asimismo, hay síntomas que deben tomarse especialmente en serio: "Si tras un golpe aparece dolor intenso, pérdida de visión, visión doble, destellos, un 'velo', o una deformidad evidente, conviene no esperar y acudir al especialista lo antes posible. Además, hay que recordar que, ante un golpe, no debe presionarse ni frotarse el ojo, porque puede empeorar la lesión", ha apuntado el doctor.