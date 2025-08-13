Erecciones nocturnas dolorosas: ¿Cuándo preocuparse?

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El urólogo y especialista en medicina sexual masculina François Peinado ha pedido que no se normalicen aquellas erecciones que interrumpen el sueño y causan dolor, ya que puede tratarse de una patología llamada síndrome de erecciones dolorosas del sueño (SRPE, por sus siglas en inglés), que requiere abordaje médico.

"No todas las erecciones nocturnas son saludables: algunas pueden ser dolorosas, persistentes y altamente disruptivas para la calidad de vida del paciente", ha señalado Peinado, que advierte que el SRPE es aún poco conocido fuera del ámbito urológico y, por ello, está infradiagnosticado.

Según ha explicado, los hombres afectados pueden pasar meses o incluso años sin un diagnóstico claro, creyendo que se trata de estrés o de prostatitis, cuando en realidad se trata de un síndrome urológico específico para el que existe tratamiento eficaz.

El SRPE puede deberse a un desequilibrio en la neurotransmisión dopaminérgica, a alteraciones musculares del suelo pélvico o incluso a la toma de ciertos fármacos. Su diagnóstico se basa en una entrevista clínica detallada y, en ocasiones, requiere también un estudio del sueño.

En cuanto a su tratamiento, el doctor ha detallado que hay disponibles desde relajantes musculares hasta bloqueadores hormonales suaves, pasando por fisioterapia especializada del suelo pélvico. "Cada caso se puede tratar de forma personalizada y conservadora antes de valorar opciones más complejas", ha destacado Peinado.

Así, ha insistido en la importancia de visibilizar este trastorno para evitar que los hombres afectados sufran en silencio. "Una vida sexual sana empieza por un buen descanso. Y si las erecciones nocturnas son dolorosas, no hay que normalizarlas: hay que tratarlas", ha concluido.