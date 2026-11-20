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MADRID 20 (EUROPA PRESS)

Los resultados del ensayo clínico de fase I AURORAS-1 de un fármaco contra el cáncer llamado ERAS-0015 han demostrado que es seguro y que ha provocado la reducción de tumores en enfermedades difíciles de tratar, como el cáncer de pulmón y de páncreas, tal y como han presentado expertos del Florida Cancer Specialists and Research Institute en Sarasota (Estados Unidos) en el 38º Simposio EORTC-NCI-AACR sobre Dianas Moleculares y Terapias Oncológicas en Barcelona, España.

Los hallazgos de 148 pacientes son significativos porque ERAS-0015 actúa sobre tumores cuyo crecimiento está impulsado por mutaciones en el gen RAS. Hasta hace poco, no se creía posible diseñar fármacos que pudieran atacar con éxito estas mutaciones.

La doctora Judy Wang, oncóloga médica del Florida Cancer Specialists and Research Institute en Sarasota, declara: "En el estudio AURORAS-1 se incluyeron pacientes que habían probado diversos tratamientos para su cáncer. En este contexto, el tratamiento con ERAS-0015 produjo una tasa de respuesta del 44% en pacientes con cáncer de páncreas con mutación RAS y del 60% en pacientes con cáncer de pulmón con mutación RAS.

Una 'respuesta' significa que los pacientes experimentaron una reducción considerable del tumor, y estas tasas de respuesta son importantes, ya que demuestran una actividad clínicamente significativa del tratamiento con ERAS-0015 en grupos de pacientes con pocas o ninguna opción terapéutica para abordar su cáncer. Además, ERAS-0015 fue bien tolerado, con pocos efectos secundarios graves".

ERAS-0015 BLOQUEA LAS SEÑALES QUE IMPULSAN EL CRECIMIENTO DE LOS TUMORES

ERAS-0015 es un "pegamento molecular pan-RAS", lo que significa que une proteínas a nivel molecular para bloquear las señales de crecimiento tumoral derivadas de diversas mutaciones RAS que impulsan el cáncer.

Ciertas mutaciones RAS funcionan como un interruptor que permanece activado, transmitiendo continuamente señales que provocan y perpetúan el cáncer. ERAS-0015 está diseñado para unirse al "interruptor" RAS cuando este se encuentra activado, bloqueando así dichas señales.

"El objetivo general de la oncología de precisión es encontrar un fármaco que actúe directamente sobre la mutación de un paciente, o el 'talón de Aquiles' de su cáncer. Esto es lo que intentamos lograr al estudiar la eficacia de ERAS-0015 en pacientes con alteraciones del gen RAS", asegura el doctor Wang.

El ensayo AURORAS-1 comenzó en junio de 2025 y evalúa ERAS-0015 solo y en combinación con otras terapias contra el cáncer en personas con diversos tipos de tumores sólidos con mutaciones en el gen RAS. Los pacientes incluidos tienen cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) que ha comenzado a diseminarse más allá del sitio del tumor primario (localmente avanzado o metastásico), cáncer de páncreas, cáncer colorrectal (de intestino) y otros tumores sólidos.

Los resultados presentados corresponden a 83 pacientes con cáncer de páncreas y 37 con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP); el ensayo continúa reclutando pacientes.

EL ENSAYO NO HA ALCANZADO AÚN LA DOSIS MÁXIMA TOLERADA

Las dosis de ERAS-0015 comenzaron en 2 mg y aumentaron hasta 40 mg. Durante un período de seguimiento promedio (mediana) de poco más de cuatro meses, no hubo indicios de que se hubiera alcanzado la dosis máxima tolerada. Los tumores se redujeron en once de 25 pacientes (44%) con cáncer de páncreas que recibieron 32 mg de ERAS-0015 y que habían sido tratados previamente con quimioterapia. Los tumores se redujeron en tres de cinco pacientes (60%) con cáncer de pulmón que recibieron 32 mg y que habían sido tratados previamente con un inhibidor de puntos de control inmunitario o quimioterapia basada en platino.

Los efectos secundarios adversos más frecuentes con dosis de 16 a 32 mg, que se presentaron en el 10% o más de los pacientes, fueron erupción cutánea, diarrea, náuseas e inflamación de la mucosa bucal. Doce pacientes (9,8%) informaron efectos secundarios graves (grado 3 o superior) relacionados con el tratamiento. Ningún efecto secundario limitó las dosis del fármaco.

"Nos alientan los resultados preliminares de actividad clínica y tolerabilidad de ERAS-0015 en pacientes que han probado otros tratamientos para el cáncer de pulmón y páncreas impulsado por RAS. Nuestro objetivo es brindar a los médicos opciones nuevas y mejores para tratar a sus pacientes con cánceres impulsados ??por RAS. Los primeros resultados sugieren que ERAS-0015 tiene el potencial de ser una de estas opcione", subraya el doctor Wang.

Las limitaciones del estudio son las propias de los ensayos clínicos de fase I, que siempre incluyen un número limitado de pacientes. Se necesitan estudios adicionales con un mayor número de pacientes y ensayos clínicos de fase II y fase III para confirmar la seguridad y la eficacia de ERAS-0015.

"Si se confirman estos resultados preliminares, ERAS-0015 podría ofrecer a los pacientes con cánceres impulsados ??por RAS una nueva opción. El desarrollo clínico de ERAS-0015 sería imposible sin los pacientes, los cuidadores, los investigadores y los centros participantes que depositaron su confianza en nosotros al formar parte de nuestro estudio. Estamos profundamente agradecidos por su contribución a AURORAS-1", concluye.