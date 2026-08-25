La epilepsia infantil se asocia con un menor nivel educativo a largo plazo

Archivo - Imagen de recurso de un doctor examinando un cerebro. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio danés publicado en la revista 'Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry' ha asociado la epilepsia infantil con calificaciones significativamente más bajas en los exámenes y con un menor nivel educativo a largo plazo, observándose los niveles más bajos de aptitud académica entre aquellos cuyo trastorno neurológico comenzó a una edad muy temprana.

Aunque no está claro si la afección perjudica directamente la función cerebral hasta el punto de comprometer el rendimiento académico, los autores indican que es probable que los mecanismos sean multifactoriales y acumulativos, lo que justifica una evaluación proactiva y el apoyo a los afectados, según sugiere un comentario editorial relacionado.

Según los investigadores, hasta el 1 por ciento de los niños en países de altos ingresos padecen epilepsia, que puede ir acompañada de trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), la parálisis cerebral y la discapacidad intelectual. "Estos niños también pueden tener dificultades para concentrarse", añaden.

A pesar de que la epilepsia se encuentra entre los trastornos neurológicos más comunes de la infancia, solo se han publicado unos pocos estudios a gran escala sobre los resultados educativos a largo plazo.

Para ampliar la base de evidencia, los investigadores midieron el rendimiento educativo de los daneses a quienes se les diagnosticó epilepsia en la infancia, haciendo un seguimiento de su destreza académica desde la adolescencia hasta los 35 años, y centrándose en particular en la posible influencia de los subtipos de epilepsia y los problemas psiquiátricos coexistentes.

Se incluyeron los 1.195.138 niños (poco más del 51% de ellos varones) nacidos en Dinamarca entre el 1 de enero de 1987 y el 31 de diciembre de 2005, cuyo rendimiento educativo se siguió hasta finales de 2023. Del total, 11.758 (1%) fueron diagnosticados con epilepsia a una edad promedio de 7 años. Se disponía de información sobre las calificaciones de los exámenes finales de la educación primaria.

Los niños con epilepsia tendían a haber tenido más complicaciones durante el embarazo, como bajo peso al nacer, puntuación de Apgar baja (prueba básica de salud del recién nacido) y edad gestacional reducida al nacer; además de tener padres más jóvenes con menores niveles de educación e ingresos. De estos niños, 1.400 (12%) no completaron su educación primaria, en comparación con 45.451 (4%) de los 1.183.380 niños sin epilepsia.

TRIPLICA EL RIESGO DE NO COMPLETAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Tras ajustar los datos para tener en cuenta los factores potencialmente influyentes, la epilepsia se asoció con una probabilidad tres veces mayor de no completar la educación primaria antes de los 17 años.

Además, existían diferencias de género: entre las niñas, estas probabilidades eran casi 4 veces mayores; en los niños, eran 2,5 veces mayores, a pesar de que la epilepsia de inicio temprano y/o complicada era más común en los niños que en las niñas.

Los niños con epilepsia complicada o cuya afección había comenzado en la primera infancia tenían cuatro veces más probabilidades de no completar la escolarización primaria que aquellos con epilepsia no complicada.

Del mismo modo, las personas con trastornos psiquiátricos coexistentes, discapacidad intelectual o trastorno del espectro autista tenían una probabilidad significativamente menor de completar este nivel educativo.

Las calificaciones de los exámenes finales de matemáticas e idiomas también fueron más bajas entre los niños con epilepsia que entre los niños sin esta afección, una situación que se mantuvo en todo el espectro del rendimiento educativo.

MAS PROBABILIDAD DE DESVENTAJAS EDUCATIVAS

Los niños con epilepsia de inicio temprano o complicada tenían una probabilidad especialmente alta de sufrir desventajas educativas, al igual que aquellos con epilepsia generalizada en lugar de focal (que afecta a una zona concreta del cerebro), sobre todo en lo que respecta a la educación superior.

Los autores indican que resulta preocupante que el riesgo de muerte fuera sustancialmente mayor entre las personas con epilepsia; el 6 por ciento de quienes padecieron epilepsia infantil fallecieron antes de los 35 años, en comparación con menos del 1 por ciento de quienes no padecían esta afección.

"Nuestros hallazgos subrayan la necesidad de evaluar la capacidad académica, así como de implementar intervenciones específicas que integren el apoyo educativo y psicosocial para optimizar el potencial educativo de los jóvenes con epilepsia de inicio en la infancia", concluyen los autores.

LOS NIÑOS CON EPILEPSIA SIGUEN TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DIFERENTES

En un comentario editorial relacionado, la doctora Sallie Baxendale, del Instituto de Neurología UCL Queen Square de Londres (Reino Uniod), subraya que el estudio no demuestra que la epilepsia infantil perjudique el desarrollo cognitivo. "Más bien, demuestra que los niños con epilepsia siguen trayectorias educativas diferentes. Esta distinción es importante", afirma.

"La implicación más útil de este estudio no es el determinismo, sino la intervención: un mejor reconocimiento del riesgo educativo; una comunicación proactiva con las escuelas; el control de la asistencia; el apoyo psicológico; el trabajo contra el estigma, y una evaluación neuropsicológica oportuna", apunta Baxendale.

Para la doctora, estos hallazgos deberían llevar a preguntarse no solo qué efectos puede tener la epilepsia en el cerebro en desarrollo, sino también "qué consecuencias tiene vivir con epilepsia para las oportunidades de aprendizaje de un niño."