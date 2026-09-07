La epilepsia aumenta tras aparecer Alzheimer en adultos con síndrome de Down, según un estudio

Maure-Blesa y Carmona-Iragui. - IR SANT PAU

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Hospital de Sant Pau de Barcelona y su instituto de investigación ha revelado que, en adultos con síndrome de Down, la epilepsia aumenta progresivamente a medida que aparece y avanza la enfermedad de Alzheimer.

El trabajo, publicado en la revista 'The Lancet', ha analiza la historia natural de la epilepsia en 4.804 adultos con síndrome de Down de distintos países, informa Sant Pau en un comunicado de este lunes.

La colíder del estudio y neuróloga del Hospital de Sant Pau Lucía Maure-Blesa ha apuntado que las crisis epilépticas no aparecen simplemente cuando las personas envejecen, sino que "su riesgo aumenta de forma muy clara cuando comienzan los síntomas de Alzheimer y continúa aumentando a medida que la enfermedad avanza".

Aproximadamente 1 de cada 10 personas presenta epilepsia en el momento del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y, 9 años más tarde, más de la mitad la ha desarrollado; concretamente, la incidencia acumulada pasa del 9,5% al 56,9% en ese periodo.

La investigación también muestra que el riesgo de epilepsia aumenta con el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de Alzheimer, independientemente de la edad, y se asocia con un riesgo más elevados en personas con discapacidad intelectual grave o profunda.

Uno de los resultados "más relevantes" del estudio es el impacto de la epilepsia mioclónica de inicio tardío asociada a síndrome de Down, cuya presencia se asocia a una mortalidad más elevada (2,10 veces superior) y un deterioro cognitivo más rápido.

SIN RELACIÓN CAUSAL

La también colíder del estudio María Carmona-Iragui ha señalado que los resultados no permiten establecer una relación causal: "No significa necesariamente que las crisis sean la causa de este empeoramiento".

"Podrían ser una señal de que el Alzheimer es más agresivo o se encuentra en una fase más avanzada. Entender cuál de estas dos cosas está pasando es precisamente una de las grandes preguntas que abre este estudio", ha añadido.