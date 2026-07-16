La epidural es segura para el bebé: un estudio con casi 500.000 partos lo confirma

Archivo - Mujer de parto. Dar a luz. Embarazo. - GLOBALMOMENTS/ISTOCK - Archivo

La administración de una epidural durante el parto no se asocia con un aumento clínicamente significativo del riesgo de daños para los recién nacidos, incluyendo lesiones cerebrales, problemas respiratorios graves, sepsis y muerte, o parálisis cerebral en la infancia, según expertos del Glasgow Royal Infirmary (Reino Unido).

Tal y como se recoge en 'The BMJ' investigadores afirman que estos hallazgos "respaldan la ampliación de la disponibilidad y el acceso equitativo a la analgesia epidural como un componente seguro de la atención durante el parto".

QUÉ HA ANALIZADO EL ESTUDIO

La analgesia epidural durante el parto proporciona un alivio eficaz del dolor y puede ayudar a reducir las complicaciones en las madres después del alumbramiento, pero la evidencia de su efecto en la salud del recién nacido y del niño es limitada.

Para abordar esta cuestión, los investigadores analizaron datos de 495.695 nacimientos en Escocia durante un período de 13 años (2007-2019) para examinar si la analgesia epidural durante el parto estaba asociada con afecciones neurológicas graves que se producían dentro de los 28 días posteriores al nacimiento.

En el análisis solo se incluyeron mujeres que dieron a luz a un único bebé por vía vaginal o mediante cesárea no planificada entre las 24 y las 42 semanas de embarazo.

QUÉ RIESGOS SE TUVIERON EN CUENTA

Otras medidas incluyeron otras enfermedades graves del recién nacido, sepsis, una puntuación baja en la prueba de Apgar (una prueba rutinaria de salud del bebé) cinco minutos después del nacimiento, la muerte dentro de los 28 días posteriores al nacimiento y la parálisis cerebral diagnosticada en cualquier momento durante la infancia.

También se tuvieron en cuenta factores como la edad de la madre, su etnia, su peso, la presencia de preeclampsia o diabetes, sus antecedentes de tabaquismo, el lugar del parto y la edad gestacional al nacer.

De las casi 500.000 mujeres incluidas en el estudio, aproximadamente una de cada cuatro recibió una epidural durante el parto. En general, las afecciones neurológicas graves fueron poco frecuentes, afectando a menos de 1 de cada 1.000 bebés. Estas afecciones se presentaron con la frecuencia esperada y no fueron más comunes entre los bebés cuyas madres recibieron una epidural en comparación con aquellos cuyas madres no la recibieron.

No se encontró asociación entre la analgesia epidural durante el parto y afecciones neurológicas graves, otras enfermedades neonatales graves, sepsis, puntuación de Apgar baja a los cinco minutos, muerte a los 28 días o parálisis cerebral en la infancia.

Se trata de un estudio observacional, por lo que no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre causa y efecto, y los autores reconocen que el estudio se limitó a mujeres que dieron a luz en Escocia, una población predominantemente blanca, por lo que los hallazgos pueden no ser aplicables a poblaciones étnicamente más diversas u otros entornos sanitarios.

Sin embargo, se trató de un estudio amplio con un seguimiento a largo plazo de los resultados en recién nacidos y niños, y los resultados fueron consistentes después de análisis adicionales en varios grupos, incluidas mujeres consideradas con embarazos de alto riesgo y partos prematuros, lo que respalda la fiabilidad de los hallazgos.

"Estos resultados deberían tranquilizar a padres y profesionales sanitarios, demostrando que el uso de la analgesia epidural durante el parto es seguro para los bebés, y deberían respaldar la toma de decisiones informadas y basadas en la evidencia sobre las opciones analgésicas durante el parto", concluyen los investigadores