Epidemiólogos instan a recopilar datos para atajar las desigualdades en salud de las personas LGTBIQ+

Archivo - Imagen de archivo de una bandera LGTBI+ durante una manifestación. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo de Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha destacado la importancia de contar con datos desagregados en los registros epidemiológicos que permitan visibilizar las desigualdades en salud que afectan a las personas LGTBIQ+ y, a partir de ello, diseñar políticas públicas que permitan ponerles fin.

Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que se conmemora el 28 de junio, los epidemiólogos han subrayado la necesidad de incorporar de forma sistemática la diversidad corporal, sexual y de género a la salud pública para poder identificar y reducir desigualdades.

En este sentido, ha reclamado incorporar variables inclusivas en los sistemas de información, además de formar a profesionales sanitarios en diversidad afectivo-sexual, corporal y de género, y desarrollar protocolos de atención libres de sesgos, basados en la no patologización, la autonomía y el consentimiento informado.

Los epidemiólogos han advertido de que la salud del colectivo LGTBIQ+ se ve afectada por el llamado estrés de las minorías. Según el informe conjunto de la Federación Estatal LGTBI+ y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el 36 por ciento de las personas LGTBI+ en España ha sufrido acoso en el último año, el 29 por ciento discriminación y el 22 por ciento agresiones físicas.

Para la SEE, la exposición repetida a estos eventos traumáticos trasciende el ámbito de la seguridad ciudadana y debe entenderse también como un determinante social con impacto directo en la salud.

PERSONAS INTERSEX

Este año, en línea con el lema de la Federación Estatal LGTBI+, 'Corporalidades Intersexuales: derechos reales', la sociedad científica ha puesto el foco en la defensa de los derechos humanos y la autonomía corporal de las personas intersex, un colectivo históricamente invisibilizado y patologizado en el ámbito sanitario.

Las personas intersex nacen con características sexuales que no se ajustan a las definiciones médicas normativas binarias. Hasta el 1,7 por ciento de la población nace con rasgos intersexuales, pero a pesar de los avances legislativos, el modelo médico tradicional ha mantenido "un enfoque patologizante" que ha sometido a la infancia intersex a intervenciones quirúrgicas y hormonales irreversibles sin su consentimiento pleno e informado.

La SEE ha recordado que el Consejo de Europa ha instado a los Estados miembros a prohibir las intervenciones médicas no consentidas y a garantizar un acceso equitativo a la atención sanitaria.

Asimismo, los epidemiólogos han señalado que la falta de formación específica, los estereotipos de género y el desconocimiento del marco legislativo por parte de profesionales de la salud pueden perpetuar prácticas que vulneran la integridad corporal y afectan a la salud física y mental de las personas intersex a largo plazo. Por ello, han insistido en que la intersexualidad no debe abordarse como una patología, sino como una parte de la variabilidad humana.

En este contexto, la Sociedad Española de Epidemiología ha instado a las administraciones a transformar la evidencia disponible en políticas que garanticen una atención sanitaria respetuosa con la diversidad. "No puede haber salud sin igualdad ni diversidad", ha resaltado.