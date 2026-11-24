Archivo - Virus hepatitis, hígado. - RASI BHADRAMANI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 24 (EUROPA PRESS)

Cuando una persona consume grasas poliinsaturadas presentes en alimentos como la carne, los huevos y el pescado, estas se transforman en moléculas bioactivas llamadas metabolitos en el organismo a través de diversas vías metabólicas.

Una de estas vías implica la producción del metabolito ácido epoxieicosatrienoico (EET), que posee efectos antiinflamatorios y protectores en el hígado, explican ahora en un nuevo trabajo expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad Metropolitana de Osaka (Japón).

Los resultados se publican en 'JCI Insight'. Según el trabajo, algunas enzimas convierten algunos EET en ácidos dihidroxieicosatrienoicos (DHET), lo que reduce sus efectos beneficiosos y puede contribuir a la progresión de enfermedades como la fibrosis hacia su forma más grave, la cirrosis.

Tal y como comentan Hiroko Ikenaga y el profesor asociado Tsutomu Matsubara de la Facultad de Medicina de la Universidad Metropolitana de Osaka, en su investigación se encontraron niveles elevados de la enzima EPHX1 en el hígado de ratones y pacientes con fibrosis avanzada. Esta enzima se asoció con niveles reducidos de un EET específico (11,12-EET) y niveles elevados de su correspondiente DHET (11,12-DHET).

Cuando criaron ratones sin EPHX1, los roedores mostraron niveles elevados de 11,12-EET y una menor generación de fibras y estrés oxidativo asociado con las formas avanzadas de fibrosis. Para comprender el papel del EET, trataron células hepáticas, conocidas como células estrelladas hepáticas (HSC), con 11,12-EET. Las células mostraron una reducción del estrés oxidativo y una supresión de la activación de las HSC inducida por el factor de crecimiento transformante *, lo cual es importante para reducir la progresión de la fibrosis.

"Tanto la supresión de la actividad de EPHX1 como la preservación y restauración de la actividad de 11,12-EET representan estrategias terapéuticas prometedoras para la fibrosis hepática", detalla el doctor Ikenaga.

Sus hallazgos también podrían ayudar a identificar a los pacientes con riesgo de desarrollar las formas más graves de fibrosis hepática. El seguimiento de los niveles de 11,12-DHET en muestras de sangre podría servir como biomarcador para la fibrosis hepática más grave.

Estos biomarcadores son útiles para investigar los cambios en el organismo de los pacientes y pueden ayudar a identificar a quienes necesitan tratamiento antes de que su estado empeore. En la fibrosis, esto podría marcar la diferencia entre detener la progresión de la enfermedad en sus primeras etapas y evitar que se agrave, dando lugar a afecciones como la cirrosis o la insuficiencia hepática.

Sin embargo, aunque tanto EPHX1 como 11,12-EET son prometedores, también presentan desafíos que superar antes de que puedan utilizarse para tratar de forma fiable a pacientes humanos.

"Actualmente, existe una escasez de fármacos que inhiban la EPHX1 en humanos, y aquellos que afectan al 11,12-EET son inestables", afirmó el profesor Matsubara.

Aún quedan muchos desafíos por superar antes de que sea posible su aplicación clínica, no solo en el desarrollo de compuestos que actúen de forma estable en el organismo, sino también en la verificación de su seguridad. "Esperamos que estos hallazgos sirvan de base para acelerar el desarrollo de nuevas terapias, especialmente aquellas dirigidas a la EPHX1, para el tratamiento de enfermedades hepáticas como la fibrosis y la cirrosis", concluye.