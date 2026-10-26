Archivo - EPA omega-3 se asocia con mayor supervivencia tras cirugía de metástasis hepáticas de cáncer colorrectal, según estudio - PANUWAT DANGSUNGNOEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ácido eicosapentaenoico (EPA, por sus siglas en inglés), que es un ácido graso omega-3, se asocia con una mayor supervivencia tras la cirugía de las metástasis hepáticas del cáncer colorrectal, según ha evidenciado un estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, también por sus siglas en inglés).

El trabajo detallado en la cita que se está celebrando estos días en Madrid, que tiene como autor principal al miembro del Instituto de Investigación Médica de Leeds de la Universidad de la ciudad británica, el profesor Mark Hull, ha mostrado que los pacientes que recibieron dosis altas antes y después de la intervención presentaron una mayor supervivencia global (SG) que los que obtuvieron placebo.

De esta manera se ha comprobado en el ensayo en Fase 3 'EMT2', que ha sido aleatorizado y doble ciego, y que ha incluido a 418 pacientes programados para someterse a una resección hepática con intención curativa en 13 centros de cirugía hepatobiliar de Reino Unido. Los participantes han sido asignados para recibir cuatro gramos diarios de EPA, en forma de icosapento etilo de alta pureza de uso farmacéutico, o placebo de aceite mineral.

El tratamiento se inició al menos un día antes de la cirugía y estaba previsto que continuara de dos a cuatro años, incluso después de la progresión de la enfermedad. Por su parte, el resto de las terapias oncológicas fue, en términos generales, comparable entre ambos grupos, y el 20 por ciento de los pacientes de cada grupo recibió quimioterapia adyuvante.

El proceso cuenta con cirugía para extirpar el cáncer colorrectal que se extiende al hígado, lo que ofrece la posibilidad de lograr una supervivencia a largo plazo, pero las recurrencias siguen siendo frecuentes. Ahora, los estudios preclínicos y observacionales han sugerido que el EPA podría tener actividad frente al cáncer colorrectal, mientras que un ensayo previo en Fase 2 apuntó a un posible beneficio en términos de supervivencia.

RESULTADOS

Con todo, el estudio liderado por Hull ha evidenciado que la SG estimada a cinco años, el principal criterio secundario de valoración del ensayo, fue del 62 por ciento con EPA, frente al 45,1 por ciento con placebo. Además, el ácido se asoció a una reducción del 32 por ciento en el riesgo de muerte, mientras que la mediana de SG no se había alcanzado con EPA, frente a 59 meses con placebo.

Por su parte, la mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) fue similar en ambos grupos, con 13,5 frente a 12,9 meses. De cualquier forma, el EPA fue bien tolerado, sin que se observara un aumento de los acontecimientos adversos, las hemorragias o la fibrilación auricular frente a placebo, ni un impacto negativo en la calidad de vida.

"El beneficio en términos de SG observado con EPA en el ensayo 'EMT2', si se confirma en otros estudios, es clínicamente relevante para el grupo de pacientes que han sido sometidos a cirugía por un cáncer colorrectal que se ha extendido al hígado y en quienes el cáncer reaparece con frecuencia", ha resumido el autor principal, quien ha añadido que "esto es especialmente importante porque el EPA es bien tolerado y seguro, incluso cuando es necesario administrar otros tratamientos contra el cáncer".

A su juicio, "el beneficio en términos de supervivencia podría deberse a los efectos del EPA sobre la respuesta del organismo frente al cáncer, incluida la caquexia, que puede cursar con pérdida de peso, disminución del apetito y fatiga". "En los ensayos de inmunoterapia contra el cáncer también se ha observado una mayor SG sin una mejora significativa de la SLP, y se necesitan más investigaciones para determinar si el EPA actúa mejorando la respuesta inmunitaria del organismo frente al cáncer", ha afirmado.

"Los resultados son, sin duda, interesantes, tanto desde el punto de vista biológico como clínico", ha sostenido, por su parte, la integrante de la Universidad de Pisa (Italia), la doctora Chiara Cremolini, que no ha participado en la investigación, y que ha agregado, no obstante, que "la falta de concordancia entre los resultados de SLP y SG requiere una interpretación cuidadosa". "La SLP es un indicador menos consolidado que la SG tras la cirugía de las metástasis hepáticas que tras la cirugía del cáncer colorrectal en estadios iniciales", ha explicado.

Al respecto, ha manifestado que "serían necesarios datos adicionales, incluidos los tratamientos que recibieron los pacientes tras la recidiva del cáncer y el patrón de diseminación de la enfermedad en el momento de la progresión". "Probablemente, se necesiten resultados confirmatorios antes de incorporar esta opción terapéutica a la práctica clínica habitual", ha insistido.