Archivo - Inmunidad frente al covid-19. - ERHUI1979/ISTOCK - Archivo

MADRID 25 (EUROPA PRESS)

Experimentos preclínicos de expertos de la Universidad Sun Yat-sen (China) demuestran que una enzima normalmente implicada en el metabolismo de las moléculas grasas (o lípidos) también sustenta las respuestas inmunitarias innatas a las infecciones virales.

Este hallazgo inesperado, publicado en 'Science Signaling' revela el intrincado mecanismo que conecta la biología de los lípidos con el sistema inmunitario innato.

Ante la invasión de virus, el sistema inmunitario activa una gran cantidad de vías de señalización defensivas para movilizar a las células inmunitarias. Una de estas vías involucra un factor llamado IRF7, que se traslada al núcleo de las células inmunitarias para iniciar la expresión de genes que codifican moléculas llamadas interferones de tipo I. Los interferones de tipo I son fundamentales para la respuesta inmunitaria innata a los virus, por lo que las células han desarrollado una amplia gama de mecanismos para ajustar y controlar la actividad de IRF7.

En este estudio, los autores identifican un componente sorprendente en la vía de activación de IRF7: una enzima llamada LIPG, conocida principalmente por su papel en el metabolismo de los lípidos. Los investigadores observaron que la infección de monocitos humanos con virus como el virus del herpes simple tipo 1 (HSV-1), la gripe y los coronavirus humanos aumentaba los niveles de LIPG.

Esta enzima interactuaba entonces con IRF7 e indirectamente promovía un proceso denominado ubiquitinación mediante el reclutamiento de otra enzima llamada TRIM28, que preparaba a IRF7 para su activación.

Por otro lado, los ratones que carecían de LIPG presentaban una señalización inmunitaria innata deficiente y eran más susceptibles a las infecciones por HSV-1. "En conjunto, estas observaciones ponen de manifiesto la compleja interacción entre el metabolismo lipídico y la regulación inmunitaria [...] y aportan información valiosa para el desarrollo de terapias antivirales dirigidas a LIPG", concluyen los expertos.