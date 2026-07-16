El envejecimiento invisible: científicos descubren cambios en el colágeno mucho antes de que aparezcan las arrugas

Archivo - Arrugas - PEOPLEIMAGES/ ISTOCK - Archivo

La piel comienza a deteriorarse mucho antes de que aparezcan las primeras arrugas o signos visibles de envejecimiento. Un equipo internacional liderado por investigadores de la Universidad de Hiroshima (Japón) ha desarrollado un método capaz de detectar alteraciones microscópicas en el colágeno en las fases más tempranas del proceso, un avance que podría ayudar en el futuro a evaluar la salud del tejido antes de que el daño sea evidente.

El estudio, publicado en la revista científica ACS Nano, revela que la estructura interna del colágeno empieza a perder organización mucho antes de que las fibras se adelgacen o se fragmenten, dos de los cambios que hasta ahora se utilizaban para identificar el deterioro de la piel.

UN DETERIORO QUE COMIENZA ANTES DE LO QUE SE PENSABA

El colágeno es un material jerárquico que forma una red altamente organizada, la cual proporciona soporte a la estructura y resistencia mecánica de la piel. Los métodos de imagen tradicionales permiten identificar fácilmente el deterioro visible, como el adelgazamiento de las fibras o la pérdida de conectividad. Sin embargo, estas fallas estructurales representan etapas avanzadas de la remodelación tisular.

"Una forma de entender nuestros hallazgos es que los métodos de imagen convencionales pueden mostrar los 'ladrillos' de una estructura de colágeno, pero pueden pasar por alto cambios sutiles en cómo se organizan esos ladrillos", comenta Ali Haider, primer autor del estudio e investigador de la Universidad de Hiroshima.

"Es similar a detectar cambios en la disposición de las palabras y oraciones en un libro antes de que aparezcan páginas dañadas o faltantes", resume el investigador.

UNA TECNOLOGÍA CAPAZ DE DETECTAR CAMBIOS OCULTOS

Para descubrir estos patrones ocultos, el equipo integró técnicas avanzadas de imagen óptica con espectroscopia quiroóptica, incluyendo dicroísmo circular ultravioleta de vacío con radiación sincrotrón (SR-VUVCD) y dicroísmo circular vibracional láser de cascada cuántica multidimensional (MultiD-QCL-VCD). Este marco les permitió mapear tanto la presencia de colágeno como su coherencia estructural quiral en la misma sección de tejido.

Los resultados demostraron un claro desacoplamiento entre la masa de colágeno y el orden estructural: las muestras de tejido conservaron su contenido y cobertura de colágeno en masa incluso después de que la coherencia de su quiralidad supramolecular subyacente se hubiera degradado gravemente.

"El mensaje clave de este artículo es que el colágeno no debe considerarse únicamente como una red de fibras visible, sino como un material jerárquico cuya función depende de la organización en múltiples escalas de longitud", resumen los autores.

El estudio demuestra que los métodos correlativos avanzados pueden revelar cambios en esta organización oculta que no son evidentes a simple vista.

El objetivo de los investigadores es establecer un marco integral que integre la quiralidad molecular, la organización supramolecular y la arquitectura macroscópica del tejido.

POSIBLES APLICACIONES MÉDICAS

Los investigadores consideran que esta nueva forma de analizar el colágeno podría tener aplicaciones futuras en medicina regenerativa, cicatrización de heridas y desarrollo de biomateriales.

Su objetivo es disponer de herramientas capaces de detectar el deterioro del tejido en fases muy tempranas, antes de que los daños sean irreversibles y antes incluso de que puedan apreciarse mediante las técnicas de diagnóstico convencionales.

Aunque se trata de una investigación básica y todavía no supone una prueba diagnóstica disponible para los pacientes, los autores creen que comprender mejor cómo se organiza el colágeno permitirá desarrollar métodos más precisos para evaluar la salud de la piel y otros tejidos.

Información de Europa Press.