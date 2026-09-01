Los envases de alimentos esconden una preocupante laguna: el 87% de sus químicos no tiene datos suficientes de seguridad

Archivo - Hombre examinando la etiqueta de los alimentos mientras hace la compra en un supermercado. - GISELLEFLISSAK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cada vez que compramos un alimento, no solo elegimos lo que vamos a comer. También entramos en contacto con materiales diseñados para conservarlo, protegerlo o facilitar su consumo, y en ellos pueden estar presentes miles de sustancias químicas.

En un nuevo estudio científico revisado por pares por científicos de la Food Packaging Forum Foundation (Suiza) plantea que la mayoría de los productos químicos en los envases de alimentos carecen de los datos necesarios para proteger a los consumidores.

MÁS DE 15.000 SUSTANCIAS Y UNA GRAN INCÓGNITA SOBRE SU SEGURIDAD

Publicado en la revista 'Environmental Science & Technology', el trabajo presenta un enfoque práctico, innovador y escalable para proteger mejor la salud del consumidor. Al agrupar los más de 15.000 productos químicos que se pueden usar o encontrar en envases de alimentos, utensilios de cocina u otros materiales en contacto con alimentos, se puede priorizar la revisión regulatoria o la eliminación gradual de dichos productos. Este nuevo enfoque contribuirá a prevenir sustituciones perjudiciales.

Las normativas vigentes en Europa y Norteamérica sobre materiales en contacto con alimentos no protegen suficientemente la salud de los consumidores, ya que el 87% de los productos químicos carecen de datos de seguridad adecuados para considerar la amplia gama de efectos que pueden tener sobre la salud. Hasta que estos productos químicos en contacto con alimentos puedan someterse a pruebas adecuadas y se disponga de los datos faltantes, los autores del estudio proponen utilizar un enfoque de agrupación para priorizar de manera eficiente los productos químicos potencialmente peligrosos según su estructura química.

La eliminación gradual, las restricciones legales o las pruebas priorizadas basadas en este enfoque de agrupación podrían ayudar a los responsables políticos y a los fabricantes a superar las problemáticas lagunas de datos y a proteger mejor la salud humana y el medio ambiente.

Entre las conclusiones destaca que existen importantes lagunas de datos para la mayoría de los productos químicos. Se sabe que 1.222 productos químicos en contacto con alimentos son peligrosos para la salud humana, pero más de 13.000 carecen de datos públicos suficientes para determinar si son seguros o no para los consumidores.

Se concluyó que existen 38 grupos químicos prioritarios que deben abordarse. Estos grupos contienen una alta proporción de sustancias químicas peligrosas conocidas e incluyen ortoftalatos, PFAS, alquilfenoles, organofosfatos, isocianatos, aminas aromáticas primarias y otros.

También se observó que los productos químicos puede ayudar a prevenir sustituciones desafortunadas. Existen 3.547 productos químicos en contacto con alimentos dentro de estos 38 grupos prioritarios. Esto significa que son estructuralmente similares a productos químicos peligrosos conocidos y, por lo tanto, podrían convertirse en sustituciones desafortunadas.

Asimismo, se plantea que agrupar las sustancias químicas permite proteger mejor a los consumidores con mayor rapidez. Las normativas actuales sobre sustancias en contacto con alimentos analizan cada sustancia individualmente, lo cual resulta ineficiente e ineficaz dada la importante falta de datos sobre aspectos clave para la salud. Un enfoque basado en grupos permite abordar estas deficiencias de datos y, en última instancia, reducir la cantidad de procesos regulatorios necesarios y, en definitiva, proteger mejor la salud del consumidor con mayor rapidez.

El estudio publicado incluye una lista pública y basada en evidencia de sustancias químicas peligrosas conocidas en materiales en contacto con alimentos (Lista FCCprio), así como una aplicación interactiva (FCCgroup, contraseña: fccgroup2026) para ayudar a los usuarios a identificar fácilmente si una sustancia química pertenece a uno de los 38 grupos prioritarios.

EL RIESGO DE SUSTITUIR UN QUÍMICO PREOCUPANTE POR OTRO QUE TAMPOCO HA SIDO ESTUDIADO

Con base en los datos de peligrosidad disponibles públicamente, las sustancias químicas de la Lista FCCprio podrían considerarse para un uso más restringido en aplicaciones en contacto con alimentos. Dada la actual falta de datos necesarios, las sustancias químicas dentro de un grupo prioritario de FCCgroup podrían reevaluarse en cuanto a su seguridad y no deberían usarse como alternativas directas para sustancias químicas peligrosas conocidas, una práctica conocida como sustitución lamentable y que ha ocurrido con sustancias químicas como el bisfenol A (reemplazado por el bisfenol F).

Helene Wiesinger, coautora de la Fundación Food Packaging Forum, declara que "existen numerosos productos químicos peligrosos conocidos en los envases de alimentos, pero sustituirlos por otros muy similares que no han sido suficientemente probados no resuelve el problema".

"Basándonos en los productos químicos peligrosos ya conocidos, hemos identificado 38 grupos de sustancias químicas prioritarias y hemos desarrollado un método para identificarlas rápidamente dentro de cualquier conjunto de sustancias químicas. Esto puede ayudar a los responsables políticos y a los fabricantes a detectar rápidamente posibles sustancias químicas preocupantes y a tomar las medidas oportunas", añade.

Por su parte, Jane Muncke, coautora de la Fundación Food Packaging Forum, concluye que la investigación demuestra lo poco que se sabe sobre muchos de los productos químicos a los que los consumidores están expuestos a diario a través de los envases de los alimentos que compran.

"Los enfoques regulatorios actuales en Europa y Norteamérica analizan cada producto químico individualmente, pero esto es ineficiente y no protege suficientemente a los consumidores. Proponemos un enfoque de agrupación basado en la evidencia que los responsables de la toma de decisiones pueden utilizar desde ahora hasta que se disponga de los métodos y datos de prueba adecuados", afirma.