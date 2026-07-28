Archivo - Un ensayo promueve una estrategia para mantener controlada la leucemia mieloide crónica sin tratamiento - FEDEX EXPRESS - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CRIS Contra el Cáncer ha impulsado un ensayo clínico centrado en la leucemia mieloide crónica (LMC), cuyos "resultados esperanzadores" aportan una estrategia para mantener controlada esta enfermedad hematológica sin necesidad de tratamiento.

Los investigadores han indicado que el estudio 'ResToP' ha mostrado que un plan basado en el uso temporal del fármaco ponatinib "permitió que un porcentaje relevante de pacientes mantuviera la enfermedad bajo control tras suspender por completo la medicación, incluso después de haber fracasado ya en un primer intento de dejar el tratamiento".

En concreto, los expertos han expuesto este hallazgo durante la reciente celebración del Congreso Europeo de Hematología (EHA, por sus siglas en inglés) y ello en relación con una patología que en las últimas décadas ha pasado de ser potencialmente mortal a convertirse, en muchos casos, en controlable a largo plazo gracias a las terapias dirigidas.

Así, el miembro del Servicio de Hematología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, el doctor Gonzalo Carreño, y el jefe del mismo, investigador principal de este trabajo y director científico de CRIS Contra el Cáncer, el doctor Joaquín Martínez, han señalado que la LMC se relaciona con alteraciones en el ADN que provocan la producción descontrolada de células sanguíneas.

En relación con los tratamientos para la misma, que suelen administrarse durante años o incluso de forma indefinida, han indicado que "aunque son muy eficaces, pueden producir efectos secundarios y afectar a la calidad de vida de los pacientes". "Por eso, en los últimos años ha surgido un nuevo objetivo terapéutico: la remisión libre de tratamiento, es decir, que el paciente pueda dejar la medicación y continuar sin signos de la enfermedad", han explicado.

Para ello, el estudio 'ResToP' se ha dirigido a pacientes que habían alcanzado una buena respuesta al tratamiento, habían intentado suspenderlo y sufrieron una recaída que obligó a retomarlo. Tras recuperar el control de la enfermedad, recibieron ponatinib durante dos años antes de intentar una segunda retirada del tratamiento.

RESULTADOS

Según han informado estos especialistas, entre los pacientes que volvieron a dejar la medicación, el 68,2 por ciento mantenía la enfermedad controlada un año después, mientras que el 95 por ciento no sufrió recaídas y no se observó ningún caso de progresión a fases avanzadas de la leucemia. Todo ello ha sido constatado en el análisis de los primeros 36 pacientes que pudieron abandonar el tratamiento y contaban con seguimiento suficiente para evaluar la eficacia y seguridad de la estrategia.

Además, han indicado que este ensayo "incorporó una línea de investigación pionera para estudiar cómo influye el envejecimiento de las células sanguíneas en la evolución de la enfermedad". "Con el paso de los años, algunas células de la sangre pueden acumular alteraciones genéticas, incluso en personas sanas que, en ocasiones, comienzan a multiplicarse más que el resto, un fenómeno conocido como hematopoyesis clonal o 'CHIP'", han argumentado.

Al respecto, han señalado que, "por lo general, la hematopoyesis clonal no deriva en patologías, y es un fenómeno asociado al envejecimiento". "No obstante, en distintos estudios se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y de algunos cánceres de la sangre", motivo por que han estudiado si estas alteraciones podían influir en la respuesta al tratamiento o aumentar los efectos secundarios en los pacientes del ensayo.

"Los resultados son tranquilizadores: la presencia de hematopoyesis clonal no se relacionó con mayor toxicidad cardiovascular ni con peor evolución de la enfermedad, y los pacientes que la presentaban mantuvieron un control similar al del resto de participantes", han destacado, para concluir afirmando que "se trata de resultados preliminares, que deberán confirmarse en cohortes más amplias".