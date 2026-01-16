Un ensayo preclínico describe el papel "determinante" de las células senescentes en cáncer de mama

Archivo - Mamografía de cáncer de mama - MPHILLIPS007/ ISTOCK - Archivo

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo preclínico encabezado por el Hospital del Mar Research Institute, el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (Vhio) y el área de Oncología del Ciber (CiberOnc) ha descrito el papel "determinante" de las células senescentes --las que dejan de dividirse y se acumulan en el cuerpo con la edad-- en la proliferación tumoral en cáncer de mama.

El trabajo, publicado en la revista 'Science Advances', abre la puerta a una nueva combinación de tratamientos para frenar el crecimiento de los tumores y evitar la aparición de metástasis, informa el Hospital del Mar en un comunicado de este viernes.

Los investigadores han estudiado el papel de las células en un modelo transgénico de ratón que permite llevar a cabo un estudio "más preciso" que los existentes hasta ahora, con el que han podido comprobar la reacción de las células implicadas en el desarrollo tumor ante la eliminación de las células senescentes.

ELIMINAR LAS CÉLULAS SENESCENTES

El equipo ha observado que eliminar las senescentes en un momento inicial del desarrollo del tumor favorece su proliferación y la creación de metástasis a través de los macrófagos, células del sistema inmunitario que, ante la falta de las células senescentes, pasan a unirse al tumor y lo ayudan a desarrollarse.

El factor clave es la expresión por parte de los macrófagos de una molécula en concreto, la citocina CCL2, que favorece la proliferación de células cancerosas y que, cuando las macrófagos se encuentran inhibidos por las células senescentes, casi no tienen capacidad para producirla.

Así, son las propias células del cuerpo las que protegen el tumor de la acción del sistema inmunitario, ya que los macrófagos bloquean la actuación de los linfocitos T, encargados de atacar el cáncer.

ALERTA FRENTE A TERAPIAS ANTIENVEJECIMIENTO

La investigadora del Grupo de Investigación en Redirección Inmune del Hospital del Mar Research Institute, Marta Lalinde, ha alertado del creciente interés en terapias antienvejecimiento basadas en la eliminación de células senescentes.

"Eliminar las células senescentes en el contexto de tratamientos contra el envejecimiento puede comportar un riesgo en el contexto de la presencia de lesiones tumorales precoces", ha apuntado, señalando que dichas células pueden tener un papel de vigiliancia y protección frente a los tumores.

A la vez, los investigadores han comprobado que actuar sobre las células al inicio del proceso tumoral, en combinación con inhibidores de la molécula CCL2, tiene un "efecto positivo", reduciendo las dimensiones del tumor y eliminando las metástasis.

"La combinación de la eliminación de las células senescentes con un tratamiento contra la molécula CCL2 puede ser beneficioso contra el cáncer de mama en el momento inicial del desarrollo tumoral", ha dicho Lalinde.